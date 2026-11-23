El ple municipal ha aprovat aquest dilluns la moció presentada per la
Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) per reivindicar el paper fonamental que ha tingut el moviment veïnal en la història de Sabadell i posar sobre la taula les necessitats i reivindicacions que continuen pendents als diferents barris. La federació recorda que les associacions veïnals "han estat una peça clau en la construcció d'una ciutat més justa, cohesionada i democràtica" i destaquen la dedicació "desinteressada" de centenars de veïns i veïnes que han destinat el seu temps a treballar "pel bé comú".
La federació apunta que
Sabadell va experimentar un fort creixement demogràfic amb l'arribada de milers de famílies procedents de diferents punts de l'Estat espanyol i les associacions veïnals es van convertir en un instrument d'organització i reivindicació ciutadana. "Aquestes conquestes socials no van arribar de manera espontània, sinó que van ser fruit d'anys de mobilització, sacrificis i repressió política", diuen. En aquest sentit, l'entitat considera imprescindible preservar la memòria de les persones que van protagonitzar aquestes lluites i reconèixer la contribució decisiva del moviment veïnal al desenvolupament de Sabadell.
En aquest sentit, han defensat que "hi ha demandes als barris que s'han aconseguit amb el moviment veïnal i les reivindicacions" i subratllen que la millora dels barris no és només una qüestió d'infraestructures, sinó també de drets, dignitat, participació ciutadana i cohesió social, però "encara queda molta feina a fer". Per això, per aconseguir aquestes millores, articulen la seva intervenció a partir de "tres grans àrees", "demandes socials, promoció cultural i provisió de serveis a la comunitat". Des de la
FAVS, han presentat un llistat amb les que consideren que són les principals qüestions pendents a cada barri, i un segon llistat amb els reptes pendents –reducció de les llistes d'espera, full de ruta de l'amiant, posar fi a l'ocupació, protegir el rodal...–. Tot i això, encara que ha rebut l'aprovació de gairebé tot el ple, en algunes intervencions s'ha assegurat que "és tan sols una mostra, però tothom sap que hi ha més problemes als barris".
Manuel Navas, llegint la moció al ple
David Chao
Amb tot, des de la FAVS insten al ple a adoptar quatre acords, principalment, que han rebut els vots a favor de tots els partits, a excepció de PP i Vox, que s'han abstingut: reconèixer la història del moviment veïnal de Sabadell pel seu treball en favor de la democràcia; reconèixer la feina del moviment veïnal des del seu inici per millorar i dignificar la vida als barris; fer valdre l'esforç altruista de les persones que formen el moviment veïnal i la resta d'entitats socials, i comprometre's a analitzar i incorporar als programes electorals dels grups municipals les demandes exposades durant el ple.