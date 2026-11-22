El periodisme local ha estat l’encarregat d’obrir la Setmana del Llibre de Sabadell. La primera activitat de l’edició d’enguany, la taula de Periodisme Local, ha donat el tret de sortida a una programació extensa, una conversa que ha posat el focus en el paper dels mitjans de proximitat i els reptes que afronta el periodisme en un moment marcat per la desinformació. L’acte ha comptat amb la participació del periodista Xavier Grasset i representants de quatre mitjans de comunicació de la ciutat: Albert Acín, director adjunt de Diari de Sabadell, Júlia Ramon, redactora de RàdioSabadell; Jordi Muñoz, redactor de ISabadell i Montse Costa, directora de TV Sabadell-Vallès.
Durant la trobada s’ha reivindicat la importància del periodisme de proximitat, especialment en un context de circulació constant d’informacions i continguts falsos. La necessitat de contrastar les fonts, el paper dels professionals de la comunicació i la funció dels mitjans locals a l’hora d’explicar allò que passa a la ciutat han centrat bona part de la conversa.
La Taula de Periodisme Local ha estat l’encarregada d’obrir una setmana que convertirà la Biblioteca Vapor Badia en l’epicentre de diverses activitats literàries, amb converses, recitals i presentacions protagonitzades per autors i pensadors de diferents àmbits.
La programació continuarà dilluns 23 de novembre, a les 18.30 h, amb un recital biopoètic de Care Santos i Francesc Miralles, que combinaran poesia, música i conversa a partir dels versos i les cançons que han marcat les seves vides. Dimarts 24, a les 18.30 h, serà el torn de la filòsofa Victòria Camps, que conversarà sobre el seu assaig La societat de la desconfiança. Camps, distingida enguany amb la Creu de Sant Jordi, reflexiona sobre com reconstruir una ètica compartida en una societat marcada per la desconfiança i recuperar valors com la cooperació i la convivència.
La jornada de dimecres 25 tindrà doble sessió. A les 17.30 h, el neuròleg sabadellenc Miquel Aguilar presentarà Dins l'escola. 14 contes inclusius, de Judit Argüera. Una hora més tard, a les 18.30 h, l’escriptora Gemma Ruiz Palà oferirà la conferència Qui explica la història de les dones? Dijous 26 concentrarà també diverses propostes. Les psicòlogues sabadellenques Jenny Moix i Esther Secanilla Campo presentaran les seves darreres publicacions a les 16.30 i les 17.30 h, respectivament. A les 18.30 h, l’escriptor i compositor sabadellenc Jordi Campoy, guardonat amb el Premi Prudenci Bertrana 2026, conversarà amb Francesc Miralles sobre la seva novel·la Fer cantar els arbres.
46 autors locals a la Fira del Llibre Sabadellenc
La Setmana del Llibre posarà el punt final dissabte 28 de novembre amb la tradicional Fira del Llibre Sabadellenc, que se celebrarà a la Rambla entre les 10 i les 14 h. La fira reunirà enguany 46 autors i autores vinculats a Sabadell, una xifra rècord que reforça l’aposta per donar visibilitat al talent literari de la ciutat. Els participants, organitzats en dues tandes, podran presentar les seves obres, signar exemplars i conversar directament amb els lectors.
També hi participaran les llibreries La Casa del Llibre, La Llar del Llibre, Mala Peça i Petit Librerio, amb una selecció de publicacions d’autors sabadellencs. Totes les activitats de la Setmana del Llibre SBD són gratuïtes i la programació es pot consultar als canals de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell.