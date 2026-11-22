Sabadell i el Vallès Occidental estan aquest diumenge en situació de perill alt per vent, segons l’avís del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). L’episodi, de component oest, pot deixar ratxes superiors als 72 km/h en alguns punts de la comarca i ha activat la prealerta del pla VENTCAT.
A Sabadell, l’estació meteorològica del Parc Agrari ha registrat aquest diumenge una ratxa màxima de 55,4 km/h, segons les dades disponibles a primera hora del matí. La ventada, però, encara es manté activa i el Meteocat preveu que les ratxes siguin especialment destacades durant les hores centrals del dia.
Els Bombers han atès una vintena d’avisos a Sabadell durant les darreres hores a causa del vent, que ha provocat diverses incidències a la ciutat, principalment caigudes d’arbres, elements de mobiliari urbà i estructures inestables. La incidència més destacada ha estat la caiguda d’un fanal al carrer de Bellesguard, que ha impactat contra un vianant i l’ha ferit a l’espatlla.
L’avís s’ha rebut a les 8.07 hores i ha mobilitzat una dotació del parc de Bombers de Sabadell, que ha fet una primera assistència sanitària a la persona afectada. Posteriorment, s’ha activat el SEM per atendre-la.
Entre les altres incidències registrades hi ha la caiguda de contenidors a la carretera de Barcelona, d’elements de l’enllumenat de Nadal, arbres i tanques metàl·liques inestables, així com actuacions per vidres amb risc de caiguda en un edifici i per un sostre inestable al carrer del Montseny.
Les actuacions dels Bombers han estat principalment preventives i per retirar o assegurar elements que havien caigut o que presentaven risc a causa de les fortes ratxes de vent.
Suspesa la Fira de les Capacitats i el mercadet
L’episodi de vent ja ha tingut conseqüències en l’activitat prevista a Sabadell. L’Ajuntament ha decidit suspendre la Fira de les Capacitats, prevista per aquest diumenge en el marc del Som Capaços, i el mercadet de la Zona Hermètica, davant el risc que les fortes ratxes poguessin afectar les carpes i el desenvolupament de l’activitat. El consistori també ha activat la prealerta del VENTCAT i demana extremar les precaucions.
Protecció Civil recomana evitar activitats a l’aire lliure en zones exposades i retirar o assegurar objectes de balcons i terrasses que puguin caure. També demana prudència en els desplaçaments mentre es mantingui l’episodi.
El Meteocat manté l’avís per vent durant aquest diumenge, mentre que la previsió municipal apunta que el vent anirà perdent intensitat progressivament al llarg de la tarda.