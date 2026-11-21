La figura d’Ernest Lluch continua sent reivindicada 26 anys després del seu assassinat, no només pel seu llegat polític i intel·lectual, sinó també per la seva manera d’entendre el diàleg, la comunicació i la discrepància. Sabadell ha recordat aquest dissabte l’exministre socialista amb un acte d’homenatge a la plaça d’Ernest Lluch, al parc de Catalunya, que ha reunit representants polítics de diferents formacions i persones vinculades a la seva trajectòria.La commemoració ha reivindicat els valors que van marcar la seva vida pública, especialment la defensa del civisme, la tolerància, la pau i el diàleg com a eines per resoldre els conflictes i fer front a la violència.
La periodista de RTVE Rosa Maria Puig Serra ha recordat Lluch com un polític especialment popular, que despertava simpatia entre la ciutadania i que havia entès molt aviat el valor de la comunicació. “La comunicació la feia servir com una eina fonamental”, ha destacat, descrivint-lo com un dels primers polítics mediàtics, amb una capacitat innata per comunicar i fer-se entendre. Puig ha subratllat que Lluch era "una persona imprevisible, que sovint sorprenia, però que alhora tenia la capacitat de connectar amb la gent". Una de les seves grans virtuts, ha apuntat, era que no entenia les discussions com una batalla per imposar-se, sinó com "una oportunitat per trobar punts de contacte".
Enric Lluch, vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i nebot de l’exministre, ha agraït la iniciativa de l’homenatge i ha recordat la feina que duu a terme la fundació, una estructura petita que, malgrat els recursos limitats, impulsa nombroses activitats per preservar i difondre el llegat de Lluch. Entre les iniciatives, ha destacat la recopilació de documentació sobre la seva figura i una exposició que va recórrer diferents punts de l’Estat i que repassava la seva trajectòria vital. La voluntat de la fundació, ha explicat, "ha estat posar més l’accent en la vida de Lluch que no pas en la seva tràgica mort," reivindicant la persona, la seva feina i les idees que va compartir. El vicepresident ha descrit el seu oncle com "un home molt treballador, capaç de crear al seu voltant un cercle de persones i amb un do especial per compartir idees i comunicar". Una trajectòria que, tot i estar marcada també per discrepàncies amb els sindicats, el seu partit i el Consell de Ministres, va deixar una empremta en diferents àmbits de la vida política.
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reivindicat l’acte com una qüestió de “dignitat, memòria històrica i justícia”, en un moment en què, segons ha apuntat, la societat necessita referents. “Estem secs d’exemples en positiu”, ha lamentat, tot defensant la necessitat de recordar persones que, en contextos complicats, van ser capaces d’alçar-se i convertir-se en models per a la societat. Lluch, ha dit, era precisament una d’aquestes figures: un servidor públic, un intel·lectual i un defensor dels valors democràtics. Farrés ha posat especial èmfasi en la seva manera d’entendre la política, marcada per la defensa de les idees i la conversa, però allunyada de qualsevol forma de violència. “La discussió i dialogar forma part de la vida política, però la discussió no és sinònim de violència”, ha remarcat. També ha recordat la seva defensa dels serveis públics i la importància d’una vida basada en el propi exemple, reivindicant que els valors que va representar Ernest Lluch “continuïn vius”.
L’acte ha comptat amb la presència de representants municipals del PSC, d'ERC i l’exregidora de Junts i actual regidora no adscrita Katia Botta, en un homenatge que ha culminat amb l’ofrena floral a la plaça que porta per nom el de l'exministre. La jornada també ha inclòs una actuació musical a càrrec del Duo Noah & Rebecca. L’homenatge dona compliment a una moció aprovada pel consistori el novembre de 2025, amb motiu del 25è aniversari de la mort de Lluch. El text proposava reivindicar la seva figura, recordar les seves aportacions polítiques i al debat públic i incorporar-la als actes de memòria i reconeixement impulsats per l’Ajuntament.
Un llegat polític i sanitari
Ernest Lluch (1937-2000) va ser economista, polític i acadèmic. Diputat al Congrés des de 1977, va ocupar el càrrec de ministre de Sanitat i Consum entre 1982 i 1986, durant el primer govern de Felipe González. En aquesta etapa va impulsar la Llei general de sanitat de 1986, que va establir les bases del sistema sanitari públic universal. Després de deixar el Govern, va continuar vinculat al món universitari i al debat públic. La defensa del diàleg i la convivència va ser una de les constants del seu pensament, especialment en un context marcat per la violència d’ETA. El 21 de novembre de 2000, Lluch va ser assassinat per la banda terrorista a casa seva, a Barcelona.