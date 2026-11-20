El 20 de novembre és, des de fa 51 anys, una de les dates més assenyalades del calendari a tot l’Estat. Aquell dia de 1975, l’aleshores president del Govern, Carlos Arias Navarro, va anunciar la mort del dictador en un comunicat que es va emetre per televisió i va deixar una de les frases més característiques dels darrers temps: “Españoles… Franco ha muerto”, va dir amb la veu trencada, abans de llegir el testament polític de Franco. Des d’aleshores, tal com explica Carmen Molina, veïna del barri de Gràcia, “tothom que va viure allò recorda què estava fent i de quina manera es van assabentar de la mort del dictador”.
A Sabadell, per la majoria de la població va ser una notícia que va marcar-los un abans i un després, tant a casa, com a la feina com a l’escola, entre molts altres aspectes. Josep Martínez, veí del Centre, defineix aquell dia com “un dels més feliços de la meva vida”: “Ho recordo com si fos ahir. Mai he celebrat la mort de ningú, però en aquest cas vaig notar un alliberament molt fort després de molts anys vivint aquell règim”, confessa Martínez.
En aquest sentit, diversos ciutadans expliquen que va ser un motiu de celebració molt gran, sobretot pels que ho van suportar durant més anys: “A casa es va viure molt efusivament. Recordo que el meu pare em va abraça molt fort i amb els anys vaig entendre el perquè. Encara era petita, quan va passar tot”, exposa Maria Dolors Gómez, veïna del Centre, que recorda que “durant setmanes només es parlava d’això”. Per això, a partir dels records que tenen, alguns sabadellencs, com el Josep Martínez, avisen el jovent: “Aquells que alaben aquella època no saben què diuen. No ho saben gens. De debò”, apunta, confessant que “em fan respecte les eleccions de la setmana vinent”. Amb tot, el 20 de novembre es continua recordant una de les notícies més rellevants –si no la que més– de la història moderna del país.
Com ho va explicar el Diari?
Amb l’esclat de la Guerra Civil, el juliol de 1936, el Diari de Sabadell va publicar el deu darrer número en un context polític molt complex. Anys després, el 1942, la capçalera va ser recuperada pel règim franquista i va passar a ser dirigit per la Falange, el partit únic del règim, que va convertir la capçalera en un dels seus mitjans propagandístics. En aquell mitjà, que publicava sota el nom de Sabadell, es va dedicar una edició especial al dictador per retre-li homenatge i van mostrar un “profund condol” a la portada del 21 de novembre de 1975.
Alhora, aquell mateix dia es va anunciar que l’actual rei emèrit, Joan Carles I, seria proclamat com a rei el dissabte 22 de novembre per succeir l’antic dirigent del país. Una pràctica que va canviar radicalment pocs mesos després. L’empresa Vallesana de Publicacions S.A. va adquirir el Diari de Sabadell i el 2 d’abril de 1977 va començar una transició mediàtica amb la primera publicació de la nova editora, antecessora de l’actual. D’aquí a menys de mig any, se celebren els 50 anys del canvi.