Els Mossos d’Esquadra estrenyen el setge als lladres de coure. Agents de la policia catalana s’han desplegat aquest dijous en abocadors de Sabadell i d’arreu de Catalunya per trobar material sostret de la xarxa de Rodalies i identificar-ne els responsables. "Ho fem pel ciutadà que viu aquí, que ha d’agafar el tren i que no pot perquè s'han endut el cable", assegura el cap de l'Àrea Bàsica Policial de Sabadell, Enric Cervelló. A la nostra ciutat s’han denunciat dues empreses de gestió de residus per no haver informat de les operacions de compravenda de metalls.
El macrodispositiu, en el marc del pla Via, vol trencar amb el circuit delictiu del coure: els lladres roben el material de les vies del tren, després l'intenten vendre a gestors de residus metàl·lics, i aquests poden acabar reintroduint el coure en el circuit comercial. En total, els Mossos han desplegat 200 agents arreu del país de manera simultània per a inspeccionar una trentena d'empreses. Cervelló apunta que els autors dels fets coneixen els llocs i les tècniques per a poder treure el cable de la xarxa ferroviària. "Per anar a tallar un cable d’aquesta magnitud, si no saps el que tens entre mans, et pots quedar enganxat", ha evidenciat.
L'operatiu ha permès decomissar centenars de quilos de coure, la majoria a Figueres, on s'han interceptat 160 quilos del material. A Lleida s'han localitzat 2.000 metres de cable sostret de la xarxa ferroviària a Catalunya i s'han precintat dinou contenidors més amb coure net. Per a identificar l'origen i les característiques del coure, els agents han comptat amb el suport de tècnics especialitzats de l'administrador d'infraestructures ferroviàries (Adif).
Aquesta és la primera inspecció simultània d’aquestes característiques a tot Catalunya. L’operatiu ha permès denunciar tres gestors de residus a Benissanet, Igualada i Talarn per no disposar de l’autorització necessària per exercir l’activitat. A més, s’han aixecat 16 denúncies per incompliments de la normativa de seguretat ciutadana, 15 per infraccions mediambientals i sis més relacionades amb Inspecció de Treball.
Des de la posada en marxa del Pla Via, el juliol de 2026, els Mossos han detingut 45 persones, el doble que durant el mateix període de l’any anterior. També han dut a terme prop de 90 inspeccions i s’han reunit amb 120 empreses gestores de residus per reforçar la prevenció i la col·laboració policial.