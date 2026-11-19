L’ús del català a l’Administració de justícia continua sent un repte, també a Sabadell. Les dades evidencien una presència minoritària de la llengua catalana en les resolucions judicials i posen sobre la taula qüestions com els drets lingüístics de la ciutadania, els hàbits lingüístics dins dels jutjats i les dificultats per normalitzar-ne l’ús. En aquest context, sorgeixen dubtes sobre com es pot exercir el dret a utilitzar el català en l’àmbit judicial, quins drets tenen els ciutadans i què passa quan aquests no es respecten. Responem algunes de les preguntes freqüents al respecte!
Puc parlar en català durant un judici?
Sí. Pots intervenir en català, tant oralment com per escrit, i això no et pot comportar cap perjudici ni indefensió. També pots declarar-hi en català si ets testimoni o pèrit.
Puc presentar documents en català?
Sí. Pots presentar demandes, escrits i altra documentació en català. No et poden exigir que els tradueixis al castellà perquè siguin vàlids dins l’àmbit judicial català.
Puc demanar que les notificacions i les resolucions m’arribin en català?
Sí. Tens dret a rebre en català la documentació oficial del procediment, incloses les notificacions i les resolucions que t’afectin. És recomanable demanar-ho a l’inici del procés.
I si el jutge o algun funcionari no entén el català?
Això no t’hauria d’impedir expressar-t’hi. L’òrgan judicial ha de buscar els mecanismes necessaris perquè puguis fer-ho, com ara recórrer a un intèrpret.
Em poden obligar a canviar al castellà?
No. Tens dret a expressar-te en català encara que el jutge o algun altre professional no conegui la llengua. En aquest cas, el jutjat ha de posar els mitjans necessaris per garantir que et puguis expressar sense limitacions.
Com puc demanar que tot el procediment es faci en català?
Pots sol·licitar-ho al jutjat, preferiblement des de l’inici del procediment, mitjançant un escrit o demanant-ho al teu advocat perquè ho incorpori a la demanda. També pots demanar-ho més endavant.