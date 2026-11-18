Golejada per retrobar-se amb el triomf del CE Sabadell a Utebo, que ha tombat els aragonesos per 0-3, amb una primera meitat en què els de Ferran Costa han sentenciat el partit per passar de ronda, això sí, contra un rival de la Segona RFEF. Costa s’ha decidit per Marc Vidal sota pals, que debutava amb l'equip, amb altres cares noves com Quim Utgés, que encara no havia tingut minuts aquesta temporada.
El Sabadell s’ha plantat al Municipal de Santa Ana amb decisió i les idees clares: res de lamentacions i a encarrilar el passi per a la següent ronda. I aquesta filosofia s’ha demostrat sobre la gespa. L’equip ha dominat el joc des del primer minut, tant que no han trigat a obrir la llauna, concretament, rondant el minut 10. Pereda ha enviat a córner un xut d’Alain Ribeiro. La defensa ha tret 'in extremis' un primer xut de Rahmani i Niko Obolskii, ha aprofitat la segona jugada per anotar la seva primera diana en partit oficial amb la samarreta arlequinada. El rus estava on havia d’estar, a l’àrea, per pescar-la i batre el porter de l’Utebo en boca de canó.
La intensitat, però, no s’ha aturat amb el premi del gol, els de Costa han continuat insistint per ampliar les distàncies. Rahmani ha tingut el segon de les seves botes amb una rematada clara que ha aturat Pereda. Cert és que els locals han intentat reaccionar per buscar l’empat i, de fet, han tingut una ocasió clara amb una centrada lateral que s’ha passejat per l’àrea que Fran Viñuela ha estat a punt d’embocar. Genar ha estat el més atent de tots per enviar-la a córner. Els aragonesos han forçat una segona acció de pilota aturada, que ha quedat en res.
Però, el guió ha tornat a ser el de l’inici de seguida. El Centre d’Esports ha tornat a amenaçar amb un contraatac que ha culminat Ribeiro des de la frontal amb una bona rosca que ha marxat per poc. El mateix Ribeiro, però, l’ha seguit i l’ha aconseguit per debutar com a golejador en duel oficial, igual que Obolskii. El segon ha arribat al minut 25’, amb un retall de qualitat i un xut sec que ha clavat el basc després d’una passada en profunditat d’un incisiu Yanis Rahmani.
I d’assistent a golejador, Rahmani ha continuat reivindicant-se amb un golàs. El francès s’ha inventat una rematada de qualitat que ha entrat per l’escaire, per fer el tercer a tocar del descans. Una festa que podria haver estat encara més grossa, perquè Obolskii ha estat a punt de fer el quart, el segon en el seu compte particular amb un mà a mà claríssim assistit per José Luís Català, que Pereda ha aconseguit frustrar.
A la represa, Gaston Valles ha substituït Óscar Sanz i el CES ha estat el primer en colpejar amb un xut d’Utgés que ha marxat desviat. López-Pinto també ho ha intentat, per aconseguir el seu gol. Valles, acabat d’entrar en el terreny de joc, ha provocat un penal després d’un bon retall dins l’àrea que ha aturat amb entrada Jorge Adán. L’uruguaià, però, no ha pogut transformar la pena màxima, perquè el porter local li ha llegit les intensions i l’ha pogut treure.
Gaston ha tornat a tenir el quart, però la seva rematada creuada ha marxat per poc, tot i la gran assistència de Rahmani, de nou. En una segona meitat més pausada, una de les grans notícies ha estat el doble debut de jugadors de la base. Samu Bauló i Fran Rivera han sumat minuts substituint Kaiser i Obolskii, autor de la primera diana del partit. Ara bé, també hi ha hagut una nova mala notícia pel que fa a la infermeria arlequinada. Tocant el final de partit, el jove Quim Utgés s’ha fet mal a l’isquio i l’ha substituït un altre futbolista del filial: Roger Farrerons.
El duel ha culminat amb un lliure directe pel Sabadell i l’expulsió de Diego Royo, aparentment per protestar-li a l’àrbitre. Després d’una segona part molt tranquil·la, el partit s’ha tancat d’aquesta manera estranya. Dilluns, a les 12:30, sabrem el pròxim rival a la Copa del Rei del CE Sabadell.