Recuperar el Vapor Turull i convertir-lo en un equipament docent, cultural i obert a la ciutadania. Aquesta és la proposta de Blanca Baranera, una estudiant sabadellenca d'Arquitectura a la UIC Barcelona, que ha estat distingida amb el Premi TFG Daikin-Schneider Electric d’Instal·lacions en Arquitectura 2026 pel seu projecte sobre l'antic complex industrial de Sabadell. La jove, nascuda i criada a la ciutat, ha volgut plantejar una alternativa per donar una nova vida a un edifici patrimonial que actualment es troba en desús i amb diverses parts apuntalades.
"Volia buscar un element patrimonial en desús de Sabadell", explica Baranera, que va escollir el Vapor Turull tant pel seu valor històric com per la proximitat amb l'entorn on ha crescut, al costat del carrer de la Creueta. La seva intenció era imaginar com aquest espai podria "tornar a tenir vida i convertir-se en un espai útil per a la ciutadania".
El projecte planteja distribuir els nous usos en diferents plantes: una sala polivalent i oficines a la planta baixa, aules pràctiques i teòriques a la primera i un espai d'exposicions a la superior. La intervenció també incorpora una nova nau metàl·lica de 48 metres de llargada que recupera simbòlicament part de la volumetria original del conjunt industrial, que antigament s'estenia fins a bona part de la superfície que avui ocupa el pàrquing. L'estructura, transparent i oberta, inclou passarel·les laterals que connecten l'edifici històric amb la plaça. Precisament, la transformació de l'espai exterior és un altre dels eixos de la proposta. Baranera planteja incorporar-hi vegetació, diferents paviments i zones de descans per guanyar espais verds en una ubicació cèntrica. "L'objectiu és crear un entorn més amable i accessible, que convidi els veïns i la ciutadania a gaudir de l'espai públic", assenyala.
Un debat obert
El futur del Vapor Turull fa temps que és objecte de debat a Sabadell. L'Ajuntament assegura que treballa en un projecte per transformar l'espai en una zona verda, tot mantenint una part de les places d'aparcament actuals. Segons fonts municipals, la intervenció permetria guanyar espais de trobada i lleure, però està condicionada a l'entrada en funcionament de l'aparcament del passeig.
En aquest context, la proposta de l'estudiant posa sobre la taula una alternativa que combina la preservació del patrimoni industrial amb nous usos públics. "Em faria molta il·lusió que les administracions poguessin tenir en compte aquesta proposta o, com a mínim, algunes de les idees que planteja", afirma. Pel que fa al reconeixement, el jurat va valorar especialment la integració de les instal·lacions en el projecte arquitectònic. En lloc d'amagar-les, Baranera va optar per deixar-les vistes i convertir-les en un element més del disseny. "Va ser una gran satisfacció rebre aquest reconeixement, sobretot després de tota la feina i la dedicació que hi havia al darrere", explica.