Sabadell s'ha convertit aquest dimecres en un escenari clau de la campanya de Comuns-Front Ampli. La candidata número 7 de la formació, Viviane Ogou, ha visitat la ciutat per acompanyar el regidor i portaveu sabadellenc, Joan Mena, en una trobada informativa celebrada a la plaça de les Dones del Tèxtil. Durant la seva intervenció, Mena ha fet valdre la trajectòria de Viviane Ogou com a diputada al Congrés dels Diputats i la seva implicació en matèries com la inclusió i els drets socials, destacant la importància que Sabadell, "una ciutat amb tradició profundament progressista i de classe treballadora", respongui a les urnes per frenar l'arribada de la dreta i la ultradreta a les institucions i defensar les conquestes socials assolides els darrers anys.
L'habitatge com a dret universal i eix central
Per la seva banda, Viviane Ogou ha centrat el "focus" en la problemàtica de l'habitatge, qualificant-lo com el "principal repte" que pateix actualment la ciutadania, convertint-se en una urgència transversal i una autèntica "emergència social". La candidata ha definit la cita electoral com un autèntic referèndum sobre el model de país i d'habitatge: "Decidim si volem que els fons voltors puguin especular o si garantim que cada família pugui tenir accés a una llar digna", ha assenyalat. En aquesta línia, ha defensat un paquet de propostes concretes per capgirar la situació: destinar l'1% del PIB anual a la construcció d'un parc d'habitatge públic, regular de manera efectiva els lloguers d'habitatge i de temporada per frenar l'escalada de preus i garantir que els contractes de lloguer siguin indefinits, un mecanisme ja habitual en països com Holanda o Alemanya, per evitar revisions abusives cada cinc anys.
Sobre la postura d'altres formacions en aquesta matèria, Ogou ha remarcat que "els socialistes actuen com a especialistes a abanderar mesures que històricament han defensat i impulsat els comuns des del govern". "També estem exigint l'aprovació de mesures estructurals com la prestació universal per criança abans que finalitzi la legislatura", conclou.
Finalment, el regidor ha recordat a la ciutadania la convocatòria de l'acte comarcal del Vallès Occidental, que tindrà lloc el pròxim diumenge 22 a les 11:30 h del matí a la plaça de l'Imperial a Sabadell. L'esdeveniment comptarà amb figures polítiques de relleu com Antonio Maíllo, coordinador federal d'Esquerra Unida i diputat al Parlament d'Andalusia, i amb Ernesto Urtasun, ministre de cultura i candidat de Comuns a Catalunya.