Onze associacions de famílies de Sabadell s’han adherit a la petició que les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) han registrat davant del Departament d’Educació per mantenir o recuperar les sortides i les colònies als centres públics. La iniciativa, subscrita per prop de 400 associacions d’arreu de Catalunya, insta el Departament a reprendre les negociacions amb els representants dels docents després que gairebé una cinquantena de centres de la ciutat hagin deixat de programar aquestes activitats com a mesura de pressió per reclamar millores laborals. "La nostra petició reclama un marc d’acord que permeti preservar les sortides en condicions adequades. No hem entrat a valorar les mesures de pressió del professorat ni les hem qualificat de boicot", diu Laura Prades, tècnica territorial de l'aFFaC al Vallès Occidental.
Entre les signants hi ha l’AFI de l’escola Enric Casassas, que ja havia subscrit un manifest de suport a les reivindicacions dels mestres a finals del curs passat. La seva presidenta, Maria Güell, explica que signar la petició de l’aFFaC no vol dir demanar als docents que retirin la mesura, sinó exigir accions al Departament d'Educació. "No posem la pressió sobre els claustres perquè les reprenguin. Posem la pressió sobre l’administració perquè resolgui la situació i els infants puguin tornar a gaudir de sortides", afirma. La presidenta de l’AFI lamenta que els infants es quedin sense aquestes activitats, però situa el problema en les condicions en què treballen els mestres. "Em sap molt de greu que no es facin, però em sap molt més greu que hi hagi situacions tensionades que no es puguin gestionar a les aules dels nostres infants dia rere dia", diu.
Segons Güell, deixar de fer sortides també busca que els sectors que en depenen, com les cases de colònies, els museus, les empreses de lleure o les d’autocars, se sumin al professorat a pressionar perquè des d'Educació s'arribi a un acord amb els centres educatius. De fet, aquest va ser un dels arguments que van pesar quan la junta de l’AFI va debatre si organitzava unes colònies familiars autogestionades, com han posat en marxa des de diverses escoles. La proposta es va sotmetre a votació i es va descartar. "Em sembla que és un flac favor a les protestes dels docents", explica Güell, que considera que "fer excursions o colònies, encara que siguin autogestionades, reduiria l’impacte de la mesura, que busca, precisament, afectar altres sectors perquè se sumin a la pressió", detalla.
L’aFFaC alerta que, si les associacions de famílies acaben assumint l’organització de les sortides i les colònies, l’accés a aquestes activitats pot dependre dels diners, el temps i la capacitat de cada AFA. La federació reconeix el valor educatiu i comunitari de les iniciatives familiars, però recorda que no substitueixen les activitats que formen part de la programació dels centres. "No podem permetre que les oportunitats educatives de l’alumnat depenguin dels recursos de cada AFA ni que les famílies hagin d’assumir responsabilitats que corresponen a l’administració", adverteixen des de l’aFFaC. Per això, a tall de conclusió, asseguren que "les reivindicacions de les famílies i del professorat no s’han de contraposar" i exigeixen mesures a l'administració.
També hi estan implicades les associacions de famílies de les escoles Can Llong, Can Rull, Nostra Llar, Roureda, Miquel Martí i Pol, Pau Casals, Enric Casassas i Creu Alta, i les dels instituts Pau Vila, Joan Oliver i Sabadell.