Una altra jornada de mobilitzacions i protestes al sector ferroviari torna a posar contra les cordes la mobilitat de milers de sabadellencs. La vaga d'avui 17 de novembre a Rodalies està provocant retards generalitzats, cancel·lacions de combois i una situació límit a les estacions, afectant de manera directa els treballadors i estudiants que depenen diàriament del tren per desplaçar-se cap a Barcelona i altres punts del territori. La "indignació" és majúscula entre els usuaris, que pateixen una vegada més les conseqüències d'unes incidències que molts ja consideren "estructurals" però que augmenten de manera notable amb cada aturada.
El dia a dia convertit en un calvari
Per a molts ciutadans, arribar a l'andana s'ha convertit en una odissea imprevisible. L'Alfonso Sánchez, usuari afectat, descriu sense embuts com li impacta en la seva rutina. "Al final ens perjudica sempre a nosaltres, els usuaris", assenyala. Sánchez, que treballa a l'Hospital del Mar a Barcelona, assegura que la situació és "dolenta" i la falta d'alternatives reals i la rigidesa dels horaris laborals compliquen encara més el panorama. "Jo començo a les 13 h, i ahir vaig arribar a les 14.15 h, imagina't, i anar amb el cotxe és impossible amb totes les despeses que implica", explica.
La sensació "d'impotència" no és aïllada, Nayara Romero, que també fa el trajecte diari fins a la capital catalana, explica que la problemàtica es repeteix dia rere dia: "Està molt malament, perquè al final hi ha gent que no té com desplaçar-se per anar a diferents llocs", assenyala. Romero, detalla que, malgrat intentar matinar per evitar imprevistos, la dinàmica de cancel·lacions l'obliga sovint a buscar alternatives d'última hora: "Ara, per exemple, no passa el tren que he d'agafar i segurament m'hauran de portar amb el cotxe", explica. Tot i reconèixer que en circumstàncies normals el servei pot ser bo, les setmanes de vaga continuada es fan insostenibles: "Aquestes dues setmanes a causa de les vagues són complicades, gairebé cada dia hi ha problemes, però de costum es pot anar trampejant", conclou.
Per la seva banda, l'Hugo Hernández posa el "focus" sobre la manca de solucions eficients per part de les administracions i operadores quan el servei falla: "Podrien ficar altres mètodes, com un autobús, perquè deixen a moltíssima gent tirada cada dia aquí, jo ja no sé què fer", explica. Hernández relata com l'obligació d'arribar puntual al lloc de feina l'empeny a buscar alteratives amb un cost molt elevat: "Ara he de trucar a la meva mare o fins i tot un Uber, perquè si els transports públics no donen un mínim, és un greu problema", assenyala. Així mateix, retreu la contradicció entre la promoció institucional del transport públic i la realitat diària de les incidències: "Si no volen que agafem els cotxes, però no fiquen solució, que fem?", pregunta.
Amb uns serveis mínims sovint "ineficaços" davant la demanda real de la línia, els sabadellencs continuen reclamant solucions estructurals urgents que evitin que qualsevol convocatòria de vaga paralitzi per complet l'economia i el dia a dia dels ciutadans.