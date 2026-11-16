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La millor setmana per ser elPetit de casa acaba de començar

Cultura i oci

El festival d'arts escèniques per a la primera infància fa aterrar més d'una desena d'espectacles a Sabadell

  • Cantant pell amb pell, a elPetit | Ajayu Dúo -
  • Ballem!, a elPetit -
  • Amamá, a elPetit -
  • Immobile & Rebondi, Compagnie Lamento, serà al festival elPetit -
  • LiCHT (LLuM) -
  • Obertura, d'Hz & Imaginart, serà al festival elPetit -
  • HOP! Històries d'Objectes Perduts serà al festival elPetit -
  • ONA | Laura Alcalà Freduenthal serà al festival elPetit -
Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 13:57
Actualitzat el 16 de novembre de 2026 a les 16:11

Ens trobem en la setmana més important de tot l'any perquè els sabadellencs més petits, de 0 a 6 anys, gaudeixin d'espectacles d'alta qualitat artística: sensibles, imaginatius, inclusius i immersius. Aquesta setmana comença el festival sabadellenc elPetit, organitzat per laSala, que portarà companyies d'arreu del món a 14 ciutats. A Sabadell, les funcions es repartiran entre l'Estruch, el Teatre Principal, les biblioteques laSala. Aquests són els espectacles que s'hi podran gaudir en família.

Cantant pell amb pell, Ajayu Dúo (Madrid)

  • Biblioteca del Nord. Dilluns 16 de novembre, 17.30h
  • De 0 a 2 anys
  • Gratuït

Un espai íntim on els infants de 0 a 2 anys exploren la música en braços dels seus acompanyants, a través de la veu, el moviment i el silenci. 

 

  • L`espectacle Amamá, d`Ajayu Dúo, que es representarà a elPetit

Inspirant-se en la Teoria de l’Aprenentatge Musical d’Edwin Gordon, a cada encontre s’ofereixen cançons i recitacions rítmiques diverses i contrastants que nodreixen el seu “llenguatge musical” com si fos una llengua materna, enfortint el vincle afectiu mentre es desenvolupa l’escolta i la musicalitat des de l’inici de la vida.

Ballem!, de Compagnie Nyash (Bèlgica)

  • Biblioteca del Ponent. Dimarts 17 de novembre, 17.30h.
  • + 3 anys
  • Gatuït

Es convida a infants i adults a  jugar a través de l'experiència artística: utilitzant el cos, experimentant amb l’espai i gaudint del plaer i les sensacions del moviment a través de consignes senzilles com ara córrer, saltar, girar, caure, aixecar-se…

 

  • Ballem!, a elPetit

Amamá, Ajayu Dúo (Madrid)

  • Teatre Principal. Dissabte 21 de novembre, 10h.
  • 0-36 mesos
  • Des de 10 euros

L'espectacle elimina les barreres entre els artistes i el públic. Un quartet instrumental singular (veus, percussions, violí i acordió) interpreta música original creada amb taral·leigs propis del proto-llenguatge dels nadons. Basat en els primers concerts per a nadons de Paulo Lameiro. 

Una mica tort, Tangram Kollektiv (Alemanya i França)

  • L'Estruch. Dijous, divendres i dissabte, 19, 20 i 21 de novembre.
  • + 4 anys
  • Des de 10 euros

És un espectacle sense text que juga amb la gravetat i les perspectives

Immobile & Rebondi, Compagnie Lamento (França)

  • Teatre Principal. Diumenge, 22 de novembre, 10h i 12h. 
  • + 3 anys
  • 7 euros

Un relat que combina circ i dansa, imaginat com una oda als nostres desplaçaments i derives.

 

  • Immobile & Rebondi, Compagnie Lamento, serà al festival elPetit

Licht, Dadodans (Països Baixos)

  • La vela de l'Estruch. Dissabte 21 de novembre, a les 10h i a les 12h
  • + 2 anys
  • Des de 10 euros

És una peça de dansa en què una ballarina i una acròbata aèria juguen amb reflexos, colors i perspectives.

 

  • LiCHT (LLuM)

Ona, Laura Alcalà, Lasúbita

  • laSala. Divendres 20 de novembre, a les 18h
  • De 2 a 5 anys
  • Des de 10 euros

És un espectacle de dansa, objectes, llum i música que es planteja la pregunta "i si poguéssim veure totes les ones que ens envolten?".

 

  • ONA | Laura Alcalà Freduenthal serà al festival elPetit

Obertura, 10HZ & Imaginart (Catalunya)

  • laSala. Dissabte 21 de novembre, a les 10h
  • + de 2 anys
  • Des de 10 euros

Una caixa amb llum i música que explora l'aparent diferència entre allò tangible i allò intangible. 

 

  • Obertura, d`Hz & Imaginart, serà al festival elPetit

Parpadeamos, Traza Espacio Creativo (Navarra)

  • Biblioteca Vapor Badia. Divendres 20 de novembre, a les 17.30h.
  • De 0 a 2 anys
  • Gratuït

Taller de traç i veu en família on explorar la cura a través de la mirada. Per fer-ho, els participants se serviran de materials plàstics i dinàmiques a través del cos i el so per submergir-se en l’univers de Parpadeo.

Arrels, Cia. Amaité (Catalunya)

  • L'Estruch. Diumenge 22 de novembre, a les 11h
  • + de 3 anys
  • Des de 10 euros

Un cos curiós s’endinsa en un paisatge sensible on el moviment, la llum i la música brollen des de la terra, convidant a descobrir allò que sosté la vida encara que sovint romangui invisible.

HOP! Històries d'objectes perduts, Viu el Teatre! (Catalunya)

  • laSala. Diumenge 29 de novembre, a les 11.30h
  • + de 4 anys
  • Des de 10 euros

 

  • HOP! Històries d`Objectes Perduts serà al festival elPetit

Dues persones es retroben i ens proposen compartir un viatge a través d’objectes per explorar diferents vivències on juguen les emocions, els sentits i la pròpia imaginació, la família, l’amistat, la pèrdua i la felicitat son els grans temes que expliquen les nostres petites històries. Els nostres records. La nostra infància.

 

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