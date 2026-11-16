La millor setmana per ser elPetit de casa acaba de començar

Ens trobem en la setmana més important de tot l'any perquè els sabadellencs més petits, de 0 a 6 anys, gaudeixin d'espectacles d'alta qualitat artística: sensibles, imaginatius, inclusius i immersius. Aquesta setmana comença el festival sabadellenc elPetit, organitzat per laSala, que portarà companyies d'arreu del món a 14 ciutats. A Sabadell, les funcions es repartiran entre l'Estruch, el Teatre Principal, les biblioteques i laSala. Aquests són els espectacles que s'hi podran gaudir en família.
Cantant pell amb pell, Ajayu Dúo (Madrid)
- Biblioteca del Nord. Dilluns 16 de novembre, 17.30h
- De 0 a 2 anys
- Gratuït
Un espai íntim on els infants de 0 a 2 anys exploren la música en braços dels seus acompanyants, a través de la veu, el moviment i el silenci.
Inspirant-se en la Teoria de l’Aprenentatge Musical d’Edwin Gordon, a cada encontre s’ofereixen cançons i recitacions rítmiques diverses i contrastants que nodreixen el seu “llenguatge musical” com si fos una llengua materna, enfortint el vincle afectiu mentre es desenvolupa l’escolta i la musicalitat des de l’inici de la vida.
Ballem!, de Compagnie Nyash (Bèlgica)
- Biblioteca del Ponent. Dimarts 17 de novembre, 17.30h.
- + 3 anys
- Gatuït
Es convida a infants i adults a jugar a través de l'experiència artística: utilitzant el cos, experimentant amb l’espai i gaudint del plaer i les sensacions del moviment a través de consignes senzilles com ara córrer, saltar, girar, caure, aixecar-se…
Amamá, Ajayu Dúo (Madrid)
- Teatre Principal. Dissabte 21 de novembre, 10h.
- 0-36 mesos
- Des de 10 euros
L'espectacle elimina les barreres entre els artistes i el públic. Un quartet instrumental singular (veus, percussions, violí i acordió) interpreta música original creada amb taral·leigs propis del proto-llenguatge dels nadons. Basat en els primers concerts per a nadons de Paulo Lameiro.
Una mica tort, Tangram Kollektiv (Alemanya i França)
- L'Estruch. Dijous, divendres i dissabte, 19, 20 i 21 de novembre.
- + 4 anys
- Des de 10 euros
És un espectacle sense text que juga amb la gravetat i les perspectives
Immobile & Rebondi, Compagnie Lamento (França)
- Teatre Principal. Diumenge, 22 de novembre, 10h i 12h.
- + 3 anys
- 7 euros
Un relat que combina circ i dansa, imaginat com una oda als nostres desplaçaments i derives.
Licht, Dadodans (Països Baixos)
- La vela de l'Estruch. Dissabte 21 de novembre, a les 10h i a les 12h
- + 2 anys
- Des de 10 euros
És una peça de dansa en què una ballarina i una acròbata aèria juguen amb reflexos, colors i perspectives.
Ona, Laura Alcalà, Lasúbita
- laSala. Divendres 20 de novembre, a les 18h
- De 2 a 5 anys
- Des de 10 euros
És un espectacle de dansa, objectes, llum i música que es planteja la pregunta "i si poguéssim veure totes les ones que ens envolten?".
Obertura, 10HZ & Imaginart (Catalunya)
- laSala. Dissabte 21 de novembre, a les 10h
- + de 2 anys
- Des de 10 euros
Una caixa amb llum i música que explora l'aparent diferència entre allò tangible i allò intangible.
Parpadeamos, Traza Espacio Creativo (Navarra)
- Biblioteca Vapor Badia. Divendres 20 de novembre, a les 17.30h.
- De 0 a 2 anys
- Gratuït
Taller de traç i veu en família on explorar la cura a través de la mirada. Per fer-ho, els participants se serviran de materials plàstics i dinàmiques a través del cos i el so per submergir-se en l’univers de Parpadeo.
Arrels, Cia. Amaité (Catalunya)
- L'Estruch. Diumenge 22 de novembre, a les 11h
- + de 3 anys
- Des de 10 euros
Un cos curiós s’endinsa en un paisatge sensible on el moviment, la llum i la música brollen des de la terra, convidant a descobrir allò que sosté la vida encara que sovint romangui invisible.
HOP! Històries d'objectes perduts, Viu el Teatre! (Catalunya)
- laSala. Diumenge 29 de novembre, a les 11.30h
- + de 4 anys
- Des de 10 euros
Dues persones es retroben i ens proposen compartir un viatge a través d’objectes per explorar diferents vivències on juguen les emocions, els sentits i la pròpia imaginació, la família, l’amistat, la pèrdua i la felicitat son els grans temes que expliquen les nostres petites històries. Els nostres records. La nostra infància.