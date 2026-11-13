ARA A PORTADA

L'art d'aprendre a escoltar la música, segons Benet Casablancas

Cultura i oci

El compositor i musicòleg condueix a la Fundació Bosch i Cardellach 'Conèixer per gaudir', un cicle per descobrir els secrets de la música clàssica i entendre com el coneixement pot enriquir l'experiència d'escoltar-la

  • Benet Casablancas presenta 'Conèixer per gaudir' a la Fundació Bosch i Cardellach -
Publicat el 13 de novembre de 2026 a les 12:30

El compositor i director d’orquestra nord-americà Leonard Bernstein va demostrar amb les seves lliçons televisades que es podia parlar de música amb rigor i, alhora, fer-la entenedora per a tothom. Un concepte molt present en Conèixer per gaudir, el cicle que el compositor i musicòleg sabadellenc Benet Casablancas condueix a la Fundació Bosch i Cardellach impulsat per la seva voluntat divulgadora.

El títol no és casual. La idea de "conèixer per gaudir", que Casablancas vincula a Goethe, fa temps que és el seu timó vital: entendre millor la música no significa pas limitar-ne l’emoció, sinó multiplicar el plaer de descobrir-la. "La música no està feta per a especialistes o professionals", afirma. El seu propòsit és "encomanar aquesta passió pels grans compositors de la història de la música".

Casablancas defensa una divulgació exigent, però accessible. "Es pot fer bona divulgació que no sigui banal", explica, i posa Bernstein com a exemple d’algú capaç de transmetre "continguts molt importants i complexos de manera senzilla". Per fer-ho, però, cal conèixer profundament allò de què es parla: Bernstein, recorda, era "un gran músic i un gran coneixedor". 

  • Benet Casablancas presenta 'Conèixer per gaudir' a la Fundació Bosch i Cardellach

Com s'aprèn a escoltar?

La proposta parteix d’una convicció: la música ens arriba d’una manera especialment directa. "La música és un llenguatge molt purificat", diu Casablancas, que destaca "un efecte sobre la persona extraordinàriament directe". Pot obrir, fins i tot, una porta a una experiència que va més enllà de la quotidianitat: "La realitat del món no ens satisfà i busquem un altre nivell, un registre d’experiència diferent".

Però, com s’aprèn a escoltar? Les sessions ofereixen eines per parar atenció als elements que construeixen una obra: la melodia, el ritme, els instruments, el timbre, l’harmonia, el contrapunt o la forma. De vegades, n’hi ha prou de fixar-se en l’entrada d’un violoncel, seguir una melodia o adonar-se’n quan en una peça el fagot pren el protagonisme. "La música s’explica sola, però també és útil acompanyar l’escolta amb certa orientació", assenyala. L’objectiu no és donar una interpretació tancada, sinó ajudar cadascú a escoltar amb més autonomia.

El menú de la societat

En aquest sentit, Casablancas reivindica la formació del públic: "Com més es cultivi el melòman, més gaudirà". I es pregunta per què aquesta idea no hauria de tenir la mateixa importància que en altres disciplines culturals. També reclama més consciència educativa a l’hora de programar: "La programació té un valor educatiu", perquè contribueix a configurar "el menú de la societat". Una educació musical que, a més, no hauria d’establir jerarquies rígides entre estils: "No són ni formes inferiors, simplement són diferents".

  • Benet Casablancas presenta 'Conèixer per gaudir' a la Fundació Bosch i Cardellach

La sessió d’aquest passat dijous 12 de novembre, dedicada al romanticisme, ha recorregut un període en què música, literatura i pintura comparteixen imaginari. La nit, la lluna, la natura, els boscos, l’amor i la passió són alguns dels motius que travessen les obres dels compositors romàntics. "Tots aquests elements característics els trobem reflectits en pintura, en literatura i en música", explica Casablancas. D’aquí també la imatge dels "boscos musicals" que proposa per perdre’s en aquest univers.

El cicle s’havia obert el 5 de novembre amb el classicisme vienès, a través de Haydn, Mozart i Beethoven, i es clourà el dia 19 amb una mirada al segle XX, des de Mahler i Debussy fins a Stravinski, Bartók o Ligeti.

Al capdavall, la voluntat de Casablancas és ben concreta: oferir claus per gaudir més de les obres i fer que el públic guanyi confiança davant la música. "Que ells aprenguin també a escoltar, a orientar l’escolta. Aquest és el meu propòsit", conclou. Perquè, tal com suggereix el títol que ha guiat la seva trajectòria, conèixer també és una manera d’obrir la porta al gaudi.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades