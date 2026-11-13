L'art d'aprendre a escoltar la música, segons Benet Casablancas

El compositor i director d’orquestra nord-americà
Leonard Bernstein va demostrar amb les seves lliçons televisades que es podia parlar de música amb rigor i, alhora, fer-la entenedora per a tothom. Un concepte molt present en , el cicle que el compositor i musicòleg sabadellenc Conèixer per gaudir Benet Casablancas condueix a la Fundació Bosch i Cardellach impulsat per la seva voluntat divulgadora.
El títol no és casual. La idea de "conèixer per gaudir", que Casablancas vincula a Goethe,
fa temps que és el seu timó vital: entendre millor la música no significa pas limitar-ne l’emoció, sinó multiplicar el plaer de descobrir-la. "La música no està feta per a especialistes o professionals", afirma. El seu propòsit és " encomanar aquesta passió pels grans compositors de la història de la música".
Casablancas defensa una divulgació exigent, però accessible. "Es pot fer bona divulgació que no sigui banal", explica, i posa Bernstein com a exemple d’algú capaç de transmetre "continguts molt importants i complexos de manera senzilla". Per fer-ho, però, cal conèixer profundament allò de què es parla: Bernstein, recorda, era "un gran músic i un gran coneixedor".
Benet Casablancas presenta 'Conèixer per gaudir' a la Fundació Bosch i Cardellach
David Chao
Com s'aprèn a escoltar?
La proposta parteix d’una convicció: la música ens arriba d’una manera especialment directa. "La música és un llenguatge molt purificat", diu Casablancas, que destaca "un efecte sobre la persona extraordinàriament directe". Pot obrir, fins i tot, una porta a una experiència que va més enllà de la quotidianitat: "
La realitat del món no ens satisfà i busquem un altre nivell, un registre d’experiència diferent".
Però, com s’aprèn a escoltar? Les sessions ofereixen eines per parar atenció als elements que construeixen una obra: la melodia, el ritme, els instruments, el timbre, l’harmonia, el contrapunt o la forma. De vegades, n’hi ha prou de fixar-se en l’entrada d’un violoncel, seguir una melodia o adonar-se’n quan en una peça el fagot pren el protagonisme. "
La música s’explica sola, però també és útil acompanyar l’escolta amb certa orientació", assenyala. L’objectiu no és donar una interpretació tancada, sinó ajudar cadascú a escoltar amb més autonomia. El menú de la societat
En aquest sentit, Casablancas reivindica la formació del públic: "
Com més es cultivi el melòman, més gaudirà". I es pregunta per què aquesta idea no hauria de tenir la mateixa importància que en altres disciplines culturals. També reclama més consciència educativa a l’hora de programar: " La programació té un valor educatiu", perquè contribueix a configurar "el menú de la societat". Una educació musical que, a més, no hauria d’establir jerarquies rígides entre estils: "No són ni formes inferiors, simplement són diferents".
Benet Casablancas presenta 'Conèixer per gaudir' a la Fundació Bosch i Cardellach
David Chao
La sessió d’aquest passat dijous 12 de novembre, dedicada al
romanticisme, ha recorregut un període en què música, literatura i pintura comparteixen imaginari. La nit, la lluna, la natura, els boscos, l’amor i la passió són alguns dels motius que travessen les obres dels compositors romàntics. " Tots aquests elements característics els trobem reflectits en pintura, en literatura i en música", explica Casablancas. D’aquí també la imatge dels "boscos musicals" que proposa per perdre’s en aquest univers.
El cicle s’havia obert el 5 de novembre amb
el classicisme vienès, a través de Haydn, Mozart i Beethoven, i es clourà el dia 19 amb una mirada al segle XX, des de Mahler i Debussy fins a Stravinski, Bartók o Ligeti.
Al capdavall, la voluntat de Casablancas és ben concreta: oferir claus per gaudir més de les obres i fer que el públic guanyi confiança davant la música. "
Que ells aprenguin també a escoltar, a orientar l’escolta. Aquest és el meu propòsit", conclou. Perquè, tal com suggereix el títol que ha guiat la seva trajectòria, conèixer també és una manera d’obrir la porta al gaudi.