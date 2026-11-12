ARA A PORTADA
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Sabadell Sabadell rebrà 12,3 milions d'euros de la Generalitat per transformar les Termes i la Creu de Barberà Albert Acín Serra
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Sabadell Veïns de Gràcia demanen un nou semàfor a la Gran Via per evitar els passos soterrats: "Hem agafat por" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Per què encara et pot tocar ser membre d'una mesa electoral a Sabadell pel 29N? Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Una avaria al subministrament elèctric de Sabadell deixa 5.000 clients afectats durant unes hores Jan Cañadell Puigmartí
Miquel Gomà dedica una cançó a l'amic canalla Ramon
Cultura i oci
El músic de Sabadell avança el primer tema del seu nou àlbum