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Miquel Gomà dedica una cançó a l'amic canalla Ramon

Cultura i oci

El músic de Sabadell avança el primer tema del seu nou àlbum

  • Miquel Gomà, a la portada del seu nou disc -
Publicat el 12 de novembre de 2026 a les 18:02
Actualitzat el 12 de novembre de 2026 a les 18:03

Miquel Gomà tenia ganes de passar-s'ho pipa, sense més ínfules. "Algunes de les cançons que, passats els anys, continuem ballant cada vegada que sonen són les que fan conya". Per això, ha publicat Ramon, que és el primer avançament d'un disc de cinc cançons, produït pel sabadellenc Oriol Padrós.

La cançó Ramon comença amb una proposició: "Ei, guapo! Estava pensant... Escolta, avui, quan arribis al pis, per què no sortim, tu i jo?". El tema va dedicat aquell col·lega canalla, noctàmbul i faldiller, d'un magnetisme inevitable, "qua t'arrossega a situacions inesperades". Miquel Gomà hi injecta ritmes de pop-rock desenfadat. 

Pedagog musical i professor, el músic Miquel Gomà ha tocat durant molts anys en grups de versions. Per això s'ha adonat que moltes cançons que mai fallen a l'hora de revolucionar la nit tenen una naturalesa semblant a Ramon.

 

Ramon és la primera cançó d'un àlbum que compta amb les cançons, encara per publicar, Un lobo anda suelto en la ciudad, Sento, Te culpo a ti i Com la cançó, aquesta última dedicada al seu fill. 

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