Josep Sabater: "En els poemes trampejo el dol sense ensorrar-me del tot"

L'escriptor i poeta Josep Sabater intenta "trampejar el dol sense acabar ensorrat del tot" a M'adreço a tu com qui et sap viu (Llibres del Segle). És un llibre de poesia dedicat al seu fill Just, que va morir sobtadament quan tenia 28 anys el novembre de 2014. Les pàgines respiren "el dolor i l'enyorança per no poder-nos trobar, parlar, tocar ni abraçar-nos físicament", explica el sabadellenc, que resideix al Canadà.
En els poemes, Josep Sabater no hi ha trobat desesperació, sinó certa estabilitat. "No és un llibre que convidi a plegar, a deixar-ho córrer tot perquè has perdut un fill i ja no hi ha vida, sentit, futur ni esperança. Al contrari", sosté. No és un crit desesperat, sinó que en els versos hi ha la recerca d'equilibri i esperança: "Jo sento que ell és present en l'absència. És una mena d'intuïció, una experiència interior que em fa sentir que continua acompanyant-me. Encara hi ha un canal, un vincle, un fil íntim que t'hi connecta", afegeix.
El llibre sencer és un sol poema llarg, fragmentat en parts. A dins, hi conviuen els poemes sense rima, els versos lliures, els quartets, els sonets i, d'estil japonès, les tankes i els haikus. El més important, segons l'autor, és que "el ritme no falti en cap poema".
La mort, l'amor, el pas del temps, la solitud, el sofriment, l'esperança, els conflictes interns i els problemes emocionals hi conviuen "entrellaçades". Hi afloren també algunes confessions, com la culpa, el penediment, l'enyorança i aquell "i si hagués fet això o si hagués pogut...".
Sabater és conscient que "no tothom s'atrevirà a llegir el llibre" perquè "cal atrevir-se a entrar en un tema tabú i estigmatitzat per la societat". Però l'escriptor creu que pot ajudar altres persones que han passat pel mateix. Tornarà a presentar-lo el 27 de novembre a les 19h a la Biblioteca de Ponent.
L'autor va marxar de Sabadell a viure al Canadà amb la seva dona i dues filles el 1985, un any abans que nasqués el Just. Van retornar a Catalunya durant una etapa, però després de la mort el dolor els va empènyer a refugiar-se al Canadà. Va ser aleshores quan va començar a escriure aquest llibre, que l'editorial també va creure que podria ajudar altres persones. Sabater preveu publicar un altre llibre dedicat a la seva filla que també va morir.