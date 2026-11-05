Torna el festival elPetit: "Dels 0 als 3 anys l'experiència artística serà estructural per a tota la vida"

La 22a edició del festival elPetit desplegarà 13 espectacles dedicats al públic a la primera infància (dels 0 als 5 anys) entre el 19 i el 22 de novembre. No només a Sabadell, que és la seu, sinó a 13 ciutats més, amb propostes de companyies d'arreu de l'Estat i quatre d'internacionals, que aterraran a teatres, auditoris, biblioteques i al carrer. En total seran gairebé un centenar de funcions, entre les escolars i les familiars. Sabadell acollirà una quinzena de representacions, repartides entre el Teatre Principal, l'Estruch, laSala i les biblioteques Vapor Badia, Ponent i Nord.
"El lema d'aquesta edició és "Petits passos, grans horitzons" per convidar a parar i a explorar lentament, a deixar temps al temps, en un moment d'incertesa, velocitat i ple d'inputs", ha explicat la codirectora del festival, Eulàlia Ribera.
"En la setena setmana de gestació, a l'úter, l'embrió comença a desenvolupar el tacte. Comença el moviment i la dansa", comentava la també codirectora Isabel Urpí. "No podem permetre que això es perdi", afegia. "L'infant té dret a les arts escèniques, tenim l'obligació com a societat de garantir-les-hi, de trobar els recursos d'on sigui. Dels 0 als 3 anys, aquesta experiència és estructural, es quedarà per sempre", ha ressaltat Ribera. A més, han destacat les arts escèniques com a mitjà per a endreçar emocions.
El regidor de cultura, Carles de la Rosa, ha destacat que el festival és "un espai segur, un ara i aquí en un entorn d'incertesa absoluta", a més de recordar com a cas d'èxit l'obra Univers, de la companyia Engruna Tetre, estrenada al festival elPetit abans d'anar a grans teatres del Japó, Sidney i Londres.
El festival elPetit també treballa amb les presons per ajudar a estrènyer el vincle entre pares i mares privats de llibertat i els seus fills. El director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa, ha explicat que les presons "són entorns hostils on es pateix de manera extrema", on "conflueixen estigmes i fracassos socials", i que fer-hi entrar l'art és "una passarel·la a la comunitat", "una palanca de canvi" i "una injecció d'autoestima". Tan Urpí com Ribera s'han emocionat recordat algunes experiències "transformadores".
Com a novetats d'aquesta edició, que fins i tot arribarà a Pamplona, hi ha sis estrenes. El festival, a més, "ha mediat artísticament" en una comunitat formada per infants, famílies, mestres, educadors socials, seus... S'impartiran formacions, tallers, sessions d'artteràpia...
Alguns dels creadors d'aquesta edició són Cécile Brousse, Manel Salas Palau, 10 Hz & Imaginart, Animal Religion, Amaité, Tangram Kollektiv, Dadodans, Compagnie Nyash i, entre d'altres, Compagnie Lamento. Les responsables han recordat que algunes de les funcions són "relaxades", perquè hi puguin assistir infants amb neurodivergència.