Literatura, pensament i periodisme marquen l'agenda de la Setmana del Llibre SBD

Sabadell celebrarà del 22 al 28 de novembre una nova edició de la Setmana del Llibre SBD, amb un programa de conferències, converses, presentacions literàries i recitals que reunirà escriptors, pensadors i periodistes. Entre els participants hi haurà Care Santos, Francesc Miralles, Victòria Camps, Gemma Ruiz Palà, Jordi Campoy i Xavier Grasset. Les activitats seran gratuïtes i es desenvoluparan quasi totes a l'auditori de la Biblioteca Vapor Badia, a excepció de la inauguració al Casal Pere Quart. La programació inclou també la Fira del Llibre Sabadellenc, que reunirà més de quaranta autors locals a la Rambla.
"En la Setmana del Llibre conviuen el talent local, que és extraordinari, amb el talent de fora. Aquesta convivència fa que tinguem una gran programació", explicava la coordinadora de l'esdeveniment, l'escriptora i filòsofa Montse Barderi, qui ha recalcat que la programació se combinarà literatura, pensament i periodisme. Sobre el final de festa, el dissabte 28 de novembre, ha expressat: "Serà un dia molt bonic. Sabadell es convertirà en una petita ciutat europea que estima la cultura".
La Setmana del Llibre començarà el diumenge 22 de novembre, a les 12 h, amb la tradicional Taula de Periodisme Local, al Casal Pere Quart. Estarà formada per Albert Acín, director adjunt del Diari de Sabadell; Jordi Muñoz, redactor d'iSabadell; Júlia Ramon, redactora de Ràdio Sabadell, i Montse Costa, directora de TV Sabadell-Vallès. Els acompanyarà el periodista Xavier Grasset, amb una àmplia trajectòria a Catalunya Ràdio i TV3, on ha presentat programes com L'oracle, Més 324 i La selva. La sessió se centrarà en el paper del periodisme de proximitat, la necessitat de contrastar la informació i la importància dels mitjans locals en un context marcat per la circulació de desinformació.
Xerrades a l'auditori de la biblioteca Vapor Badia
El dilluns 23 de novembre, a les 18.30 h, Care Santos i Francesc Miralles oferiran un recital que estrenarà la programació a l’auditori de la Biblioteca Vapor Badia. Els dos escriptors combinaran poesia, música i conversa a partir dels versos i les cançons que han marcat les seves vides. El recital inclourà referències a autors com Josep Carner, Maria-Mercè Marçal, Pere Quart, Bob Dylan o Leonard Cohen, entre d'altres.
L'endemà, dimarts 24 de novembre a les 18.30 h, la filòsofa Victòria Camps protagonitzarà una conversa al voltant del seu llibre La societat de la desconfiança (Arpa, 2025). L'assaig analitza la pèrdua de confiança en les institucions, la política i les relacions socials, i planteja la necessitat de reconstruir una ètica compartida que afavoreixi la convivència.
El dimecres 25 de novembre, a les 17.30 h, el neuròleg sabadellenc Miquel Aguilar presentarà Dins l'escola. 14 contes inclusius (Kairat, 2026), de Judit Argüera i il·lustrat per Ariadna Reyes. El llibre acosta als infants diferents realitats i neurodivergències des d'una mirada centrada en la inclusió i la convivència.
El mateix dimecres a les 18.30 h serà el torn de l'escriptora i periodista sabadellenca Gemma Ruiz Palà, que oferirà la conferència Qui explica la història de les dones?. La sessió abordarà la invisibilització de les escriptores, els prejudicis que han condicionat la valoració de les seves obres i la importància d'incorporar les experiències de les dones al relat literari.
El dijous 26 de novembre concentrarà tres activitats. A les 16.30 h, la psicòloga sabadellenca Jenny Moix presentarà Olvídate de ti (Ediciones Onfalo, 2026), una obra que combina psicologia, ciència i ficció per reflexionar sobre els pensaments i les exigències personals que condicionen la manera de viure.
A les 17.30 h, la també psicòloga sabadellenca Esther Secanilla Campo parlarà sobre les altes capacitats intel·lectuals a partir del seu darrer llibre, Les altes capacitats (Sentilibro, 2026). La conversa tractarà qüestions com la identificació de les altes capacitats, els mites que les envolten i les necessitats d'acompanyament d'infants, adolescents i adults.
La jornada es tancarà a les 18.30 h amb una conversa entre Jordi Campoy i Francesc Miralles. L'escriptor, compositor i pianista sabadellenc Jordi Campoy ha estat guardonat amb el Premi Prudenci Bertrana 2026 per la novel·la Fer cantar els arbres (Columna, 2026). Durant la trobada, presentada per Miralles, es parlarà del procés de creació de l'obra, que gira al voltant d'una nissaga de lutiers i combina literatura, música i memòria. "Estic molt feliç de presentar a la Setmana del Llibre perquè soc sabadellenc abans que persona. I encara més que presenti l'acte Francesc Miralles, perquè va ser el meu mestre. Va convertir un paio que escrivia en escriptor", ha expressat.
Fira del Llibre Sabadellenc
La programació es tancarà amb la tradicional Fira del Llibre Sabadellenc el dissabte 28 de novembre, de 10 a 14 h a la Rambla. La iniciativa reunirà més de quaranta autors vinculats a la ciutat, que podran presentar les seves obres, signar exemplars i conversar amb els lectors. Hi participaran les llibreries La Casa del Llibre, La Llar del Llibre i Mala Peça, que oferiran una selecció de llibres d'autors i autores sabadellencs, tant d'obres contemporànies com de títols que formen part del patrimoni literari local.