Suspès el debut del CE Sabadell a la Copa del Rei per la mort de Jesús de Miguel

Suspès el partit del CE Sabadell a Utebo. La RFEF ha fet oficial la suspensió de la jornada esportiva fins al 6 de novembre després de la tràgica notícia de la mort de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, durant el partit d'aquest dilluns contra l'Andorra. El davanter va patir una topada amb el porter de l'equip visitant, Jesús Owono, i, després d'una parada cardiorespiratòria que es va allargar diversos minuts, el Tenerife ha fet oficial aquest matí la mort de de Miguel. A les 5 h, ja havien informat que l'estat del jugador havia empitjorat i hores després s'ha confirmat el pitjor desenllaç possible.
Els de Ferran Costa disputaven aquest dimecres, a les 20:30 h, la primera eliminatòria de la Copa del Rei contra l'Utebo FC. Un partit que s'havia de jugar la setmana passada, però la jornada es va reprogramar per la tragèdia ferroviària d'Urda, a la província de Toledo, que va deixar 69 víctimes mortals. Així, després d'hores d'incertesa sobre què passaria amb el partit de copa, la RFEF ha fet oficial la decisió d'anul·lar-lo. De moment, es desconeix si es jugarà la jornada de lliga d'aquest cap de setmana vinent.
El CE Sabadell, com desenes d'equips del país, s'ha pronunciat a través de les xarxes socials per expressar el seu condol per la mort del futbolista del Tenerife i traslladar el seu suport a la família, amics i tot l'entorn del club canari. La notícia també ha tingut conseqüències en l'activitat quotidiana de l'equip arlequinat, que ha suspès la roda de premsa prevista de Ferran Costa i l'entrenament previst per aquest dimarts. L'equip ha guardat un minut de silenci en memòria del futbolista.