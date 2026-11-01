Agònic primer triomf de la temporada del FS Sabadell Femení

La primera de la temporada per al joveníssim FS Sabadell Femení a Segona Nacional ja és aquí. Les arlequinades es van imposar de forma agònica en la seva visita a la pista de La Villa Móstoles (1-2), en un duel ple d'alternatives i que es va decidir pràcticament sobre la botzina. Una victòria balsàmica i premia la competitivitat de l'equip sabadellenc, que fins ara no havia estrenat el caseller de punts tot i estar sempre en els partits.
A la ciutat madrilenya, l'enfrontament va ser molt igualat, amb opcions per als dos equips. No va ser fins a l'inici de la segona meitat que no es va obrir el marcador. Sara Mestre va fer el 0-1 als 25' i va posar per davant a les arlequinades, que aquest cop sí, van defensar molt bé l'avantatge. Les locals ho van intentar de totes les maneres i, a menys d'un minut i mig pel final, Andrea García va igualar. Tot semblava destinat a l'empat definitiu, però a 19 segons per al final va aparèixer Paula Raya per a desfermar l'alegria arlequinada al pavelló d'Eva Manguan.
Una victòria transcendental per als objectius de les sabadellenques, que comencen a treure el cap després d'un inici complicat, en una temporada de molts canvis i joventut a la plantilla. El FS Sabadell Femení continua a la cua de la classificació amb només tres punts en set jornades, però ja comença a veure la llum al final del túnel. La pròxima jornada buscaran refermar el canvi de dinàmica amb la visita d'un vell conegut, Les Glòries, que ha començat la lliga amb bons resultats i ocupa la sisena posició amb deu punts.
El CNS salva un punt després d'anar perdent 0-3
A la Segona B masculina, d'altra banda, el CN Sabadell va salvar un punt al pavelló del Nord davant del Ripollet (3-3). Els d'Arnau Casabon no acaben d'arrencar aquesta temporada i encara no han guanyat a casa. En el duel d'equips de la zona baixa, els ripolletencs es van posar per davant d'hora a través d'Héctor Albadalejo. Poc després, Javi Rodríguez va fer el segon i, a l'equador del primer temps, Saúl Andrés va situar un preocupant 0-3.
Va reaccionar el conjunt nedador i Alex Llamas va retallar abans del descans. No va ser fins al tram final que el mateix Llamas i Gerard Roca van anotar fins a l'empat definitiu. Agredolça igualada del Club que va quedar-se a mig camí de la remuntada, però continua deixant molts dubtes. Els de Casabon es mantenen a la zona de perill, en la catorzena posició, i la pròxima setmana visitaran el Ye Faky, que es troba a la zona mitjana.