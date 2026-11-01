Segona victòria consecutiva per a l'OAR Gràcia femení

Segon triomf consecutiu per a l'equip femení de l'OAR Gràcia. Les de Claudi Olivé van inaugurar el comptador de victòries al Boccaccio davant del cuer Handbol Sant Cugat (39-30) en un partit que van decantar a la segona meitat. Les gracienques es mantenen en la sisena posició de la lliga, però comencen a mirar cap a la zona alta amb cinc punts.
L'enfrontament comarcal va ser igualat des de l'inici. El conjunt visitant va sortir millor i les primeres rendes van ser per a les santcugatenques. De fet, van anar per davant pràcticament tot el primer temps, fins al punt que al descans guanyaven per tres gols (15-18). No va ser fins poc després de la represa que l'OAR va capgirar la dinàmica. Les gracienques van agafar l'avantatge i van deixar l'enfrontament pràcticament decidit amb un parcial de 10-1 en deu minuts que va ser definitiu. Fins al final, van mantenir la diferència per a certificar el triomf.
Emma Serna va ser la màxima anotadora amb vuit gols, seguida de prop per Maria Fernández i Berta Prat, amb sis cadascuna. Amb aquesta victòria, l'OAR es refà d'un inici dubitatiu i confirma la seva candidatura a la zona mitjana-alta de la classificació de la Divisió d'Honor Plata. La pròxima setmana tindran, precisament, una bona oportunitat de donar un cop sobre la taula amb la visita a l'Almassora, que fins ara compta tots els seus partits per triomfs i ocupa la segona posició. Un test d'exigència.
El masculí salva un punt sobre la botzina
D'altra banda, també al Boccaccio i just abans del duel del femení, l'equip masculí va salvar un punt davant de la UE Sarrià (33-33). Els de Lluís Marrugat van trencar la ratxa de derrotes amb un agònic empat sobre la botzina contra un dels conjunts de la zona alta. L'enfrontament va ser igualat en els primers compassos, però cap a l'equador del primer temps els visitants van obrir escletxa. Els gironins es van anar distanciant i van arribar a tenir sis gols de renda fins a l'inici de la segona meitat.
L'OAR va reaccionar i va anar retallant les diferències. Al tram final, amb tot per decidir, un parcial de 4-2 va servir per a l'empat amb el 33-33 definitiu obra de Pol Romero a només vuit segons per al final. Eric Fernández va ser el màxim anotador amb vuit gols, mentre que Dani Peiró en va fer set. Trenca la dinàmica de derrotes el conjunt gracienc que suma un punt i puja fins al tretzè lloc de la taula. El pròxim partit tornarà a ser al Boccaccio, dijous, en el duel de la jornada 3 que va ser suspès per l'alerta meteorològica davant del CH Sant Esteve de Palautordera, que ocupa la quinzena posició amb només un triomf.