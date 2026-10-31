Un CE Sabadell impotent cau per la mínima a Albacete

Dolorosa derrota del CE Sabadell al Carlos Belmonte (2-1). L'Albacete ha aprofitat dos gols en pròpia porteria per a sumar els tres punts davant d'un conjunt arlequinat que només ha pogut retallar al tram final a través d'Eneko Aguilar. Els de Ferran Costa han jugat tota la segona meitat en superioritat numèrica per l'expulsió al límit del descans de José Corpas per una puntada al cap de Quadri Liameed, que ha perdut el coneixement uns instants i ha hagut de ser evacuat en ambulància en una acció esgarrifosa que ha gelat per instants tots els presents. El futbolista ha rebut l'alta mèdica i tornarà cap a Sabadell aquesta mateixa nit.
D'inici, Costa ha fet dues modificacions respecte a l'últim partit. Una obligada, amb l'entrada de José Català pel sancionat Edgar González i també amb Yanis Rahmani com a titular per primera vegada des de la jornada 1 de competició en detriment de Javi López-Pinto. El tècnic ha redibuixat l'equip d'inici amb Joel Priego ocupant la banda esquerra, per moments com a carriler i en la pressió en una mena de 4-2-3-1, i Ángel Baena i Yanis Rahmani acompanyant Gastón Valles a l'atac. S'ha estrenat a la convocatòria aquesta temporada Genar Fornés.
El duel ha començat amb ritme. El Centre d'Esports no ha sortit malament, però l'Albacete, amb un actiu Víctor Valverde, ha signat les primeres aproximacions. L'extrem gironí ha tret de polleguera la defensa primer amb un avís que ha desviat un defensor i, posteriorment, amb una acció similar en què ha superat Priego per banda i, en la seva centrada, Óscar Sanz s'ha rematat a la seva pròpia porteria. En el tram posterior, els locals han semblat multiplicar-se i han tancat a camp propi un Sabadell que ha recuperat el domini a poc a poc. Amb més possessió i tranquil·litat, els arlequinats han començat a capgirar la dinàmica, però sense grans acostaments. Rahmani amb un cop de desviat i Baena amb un xut tou a les mans de Mariño han tingut les úniques arribades de perill.
A l'altra banda del camp, Higinio ha posat a prova Fuoli amb un xut sec que el porter ha desviat a córner. Poc després, en un servei de cantonada de José Corpas, Fuoli no comès una errada clamorosa i s'ha introduït la pilota a la seva pròpia porteria, en una acció en què ha demanat una inexistent falta de forma insistent. Ha respost Ripoll amb una centrada enverinada i, abans del descans, ha arribat el moment de més tensió del duel. Corpas ha rematat el cap de Quadri i ha vist la vermella directa. El migcampista ha perdut el coneixement i ha hagut de ser evacuat en ambulància, generant preocupació entre tots els presents. El nigerià ha recuperat la consciència i ha estat traslladat a l'Hospital Quirón Santa Cristina. Lucas Viale, a l'entrada del túnel de vestidors, ha recriminat l'acció al jugador de l'Albacete.
Pere Pons ha entrat per Quadri i, al pas per vestidors, Eneko Aguilar ha subsituit Sanz. Ha canviat el sistema Costa, amb defensa de quatre i Priego centrant la seva posició. Amb la superioritat numèrica, el Centre d'Esports s'ha instal·lat de forma permanent a camp contrari i les arribades han estat constants. Ha avisat primer Rahmani amb una pilota alta a l'interior de l'àrea. El tècnic ha tornat a fer un canvi. López-Pinto ha entrat per Ripoll i Baena ha passat al lateral. Priego ha tingut una ocasió clara amb un xut creuat que ha aturat Mariño i també Baena ha pogut retallar, però s'ha topat amb un defensor.
L'Albacete ha respost amb canvis a l'assetjament arlequinat i, amb l'entrada d'Álex Rubio, ha reviscut. L'atacant fins i tot ha provat a Fuoli amb un xut creuat que ha aturat el meta. A l'altra banda, Costa ha continuat modificant l'equip. Alain Ribeiro ha entrat per Bonaldo i Obolskii ha substituït Priego, deixant un onze molt ofensiu per al tram final. Ha començat a penjar pilota a l'àrea el Sabadell que, en una d'elles, ha trobat el gol. Eneko Aguilar ha rematat al segon pal una centrada de Baena i ha tornat a ajustar el marcador. López-Pinto ha tingut l'empat, però Mariño s'ha fet immens per negar el gol. Les últimes accions han estat a l'àrea local, però ningú ha trobat el camí de la igualada. Nova derrota a domicili del Centre d'Esports que acumula tres jornades sense guanyar. Dimecres, debut a la Copa i el pròxim dilluns tornada a la Nova Creu Alta contra la Real Sociedad 'B'.
Fitxa tècnica
Albacete BP: Mariño, Lorenzo (Medina, m. 64), Pacheco, Víctor Valverde (Dani Bernabéu, m. 55), Higinio (Alex Rubio, m. 64), San Bartolomé (Javi Villar, m. 55), Corpas, Ortuño, Carlos Neva, Lluís López i Vallejo.
CE Sabadell: Fuoli, Óscar Sanz (Eneko Aguilar, m. 46), Bonaldo (Alain Ribeiro, m. 70), Català, Ripoll (López-Pinto, m. 59), Quadri (Pere Pons, m. 45), Urri, Priego (Obolskii, m. 76), Yanis Rahmani, Baena i Gastón.
Àrbitre: Andrés Fuentes (comitè valencià). Grogues: Álex Rubio; Óscar Sanz, Gastón, Baena.
Gols: 1-0, Óscar Sanz en pròpia porteria, m. 10; 2-0, Diego Fuoli en pròpia porteria, m. 39; 2-1, Eneko Aguilar m. 82.
Incidències: 10.008 espectadors al Carlos Belmonte amb prop d'un centenar d'arlequinats. Abans de l'inici, s'ha guardat un minut de silenci en memòria de les víctimes de l'accident ferroviari de Toledo.