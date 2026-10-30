El CE Sabadell tanca la campanya de socis amb una xifra històrica i un creixement de gairebé un 70%

10.722 socis. Aquesta és la xifra amb què ha tancat la campanya el Centre d'Esports, aquest dijous a les dotze de la nit, hora límit per a adquirir un abonament. Una dada per a la història de l'entitat que, per primera vegada, fins i tot ha habilitat una llista d'espera per a les possibles noves altes a partir d'ara, i que tampoc presentarà campanya de mitja temporada quan arribi l'hivern. Una febre arlequinada evident i que confirma el moment social del club amb un increment d'un 69% respecte a la 25-26.
Aquesta tendència que es va fer latent al tram final de la temporada passada, amb el sold out dels dos partits de play-off contra el Real Madrid Castilla i el Zamora, amb plens absoluts a la Nova Creu Alta i que ja havia començat en les jornades de lliga anteriors, amb grans entrades contra Antequera, Real Murcia o Europa, s'ha confirmat en l'inici d'aquesta, a la Lliga Hypermotion.
Gairebé 9.000 persones de mitjana a l'estadi
L'entrada mitjana a l'estadi ha pujat de forma molt significativa, amb més de 8.800 persones de mitjana en les cinc jornades que s'han disputat fins a la data enguany. La més baixa va ser el dia de l'Andorra amb 7.672 persones, en el duel que va ser suspès prèviament per la pluja i es va acabar disputant l'endemà a les 21 h, mentre que la més alta va ser el dilluns de Festa Major contra el Córdoba amb 9.573 espectadors. L'estrena contra l'Almería, encara a l'agost, va aplegar 8.873 assistents al 'Temple' i els duels de les 14 h contra Real Oviedo i Tenerife van comptar amb la presència de 9.053 i 8.988 aficionats, respectivament.
Unes entrades que en les últimes dècades han estat molt excepcionals, s'han convertit en una cosa habitual en aquest inici de lliga. Algunes zones del camp, com el gol nord, el lateral o la tribuna, s'han emplenat en tots els enfrontaments. També el club va habilitar des de l'inici de temporada la possibilitat d'alliberar el seient en els partits que el soci no hi pugui assistir, amb la retribució econòmica d'un percentatge de la venda que es descomptarà del pròxim carnet quan es renovi.
Es dispara la creació de noves penyes
Aquest creixement social també s'ha vist reflectit en la creació de noves penyes. En les últimes setmanes, han aparegut la Penya Arlequinada El Falcó, la Penya Arlequinada de Sant Quirze, les Valkyries Blues o la Penya Rubén Martínez. Una bona mostra del fenomen evident que viu l'entitat. També els veterans que es consoliden. La Penya Los Califas va celebrar dimarts passat el seu quinzè aniversari amb un acte a la sala VIP de la Nova Creu Alta. Els nous, els vells i els que vindran. Un ascens que ha provocat que la ciutat ja no doni l'esquena al Centre d'Esports, i que continuï.