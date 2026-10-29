L'Astralpool CN Sabadell femení s'estrena a la Champions amb la visita del Rapallo

Setmana de Champions a Can Llong. Després del triomf de l'equip masculí, dimarts passat davant del Waspo Hannover, dissabte (12:45 h) arriba el torn del femení. L'Astralpool arrenca la fase de grups de la màxima competició continental amb la visita del Rapallo Pallanuoto. "És un equip italià, que competeix molt bé, i que es troba entre els millors de la seva lliga. Nosaltres no pensem si som millors o pitjors, sabem que tenen un estil molt definit i que ens poden posar les coses molt difícils si no afrontem el partit com toca. Volem començar bé a casa i sumar els tres primers punts", afirma el tècnic Enric Arnella.
Tot plegat encara en el procés de consolidació d'un projecte que comença, amb l'estrena d'Arnella com a primer entrenador i diverses incorporacions aquest estiu. "Estem evolucionant bé, estem contentes de com va. La setmana passada a Mataró es va veure un equip més fet que quan ens vam enfrontar a la Copa Catalunya i també respecte al rendiment de la prèvia de Champions. Ja hi ha connexions entre algunes jugadores i estem en un bon punt, tot i que la sensació és que encara tenim molt marge de creixement i millora", admet.
Precisament el duel del cap de setmana a la Joan Serra va ser el primer test d'exigència de la temporada. El resultat va ser d'empat a onze i les maresmenques es van imposar en els penals. "No fa ni dos mesos que estem juntes i cal temps d'adaptació, és evident. Igualment, vam donar una bona imatge, el nivell va ser alt i ens va faltar ajustar algunes coses. Estem treballant. Empatar a la seva piscina i en un partit que es va decidir per detalls és un bon punt de partida per continuar el nostre camí", analitza el tècnic. Fins a la data, les sabadellenques havien guanyat tots els seus partits, incloent-hi una golejada davant del Catalunya (16-4) o les victòries clares de la prèvia de la Champions.
Precisament la competició continental és el pròxim repte de l'Astralpool. El debut a la fase de grups serà davant d'un Rapallo que s'ha reforçat aquest estiu amb la portera Isabel Williams, la temporada passada a Can Llong. La líder de la plantilla és la veterana Roberta Bianconi, una llegenda del waterpolo que, amb 37 anys, encara competeix al màxim nivell. "Les hem pogut veure bastant. Fa un parell de setmanes es van enfrontar a la Roma i van guanyar d'un gol. Tenen físic i són dures a la boia. Han perdut a la Sofia Giustini que els feia molts gols, però tenen a la Isi (Williams) i això els dona un punt més de seguretat al darrere", assegura Arnella.
El Rapallo es va classificar via fase prèvia, guanyant el Dunaujvaros (7-8) i perdent amb el ZV de Zaan (13-14). A la lliga, només han perdut contra l'Orizzonte Catània, el gran dominador de la competició i, encara, el més llorejat de la Champions. La temporada passada van acabar en la tercera posició de la competició regular i precisament van caure a les semifinals del play-off contra les sicilianes, que van revalidar un any més el seu títol posteriorment.
L'altre duel del grup enfrontarà la Roma i el Ferencvaros, l'altre gran candidat a aconseguir la classificació. "Una fase amb els setze millors del continent fa que tots els partits siguin complicats. Crec que tenim capacitat de passar de ronda i tenim l'objectiu de ser primeres. Els dos equips italians són molt competitius, sobretot a la seva piscina, i el Ferencvaros és un dels grans candidats al títol. Elles segur que tampoc estan contentes d'estar al mateix grup que nosaltres. Volem anar partit a partit i guanyar. Només pensem en el duel de dissabte", reconeix. Un primer test per començar el camí de la reconquesta europea.