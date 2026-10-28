Els sabadellencs del Prat que volen desafiar l'Athletic Club a la Copa del Rei: "Ho viurem un cop a la vida"

Des de la reestructuració de la Copa del Rei, cada any hi ha diversos equips de categories territorials que tenen l'oportunitat d'enfrontar-se a clubs de l'elit. En les últimes temporades, hem vist el Rubí, el Mollerussa o l'Atlètic Sant Just, entrenat en aquell moment per Conrad Garcia, han rebut la visita d'equips de màxim nivell. Enguany, la primera eliminatòria de la competició ha presentat un AE Prat - Athletic Club que regalarà a dos sabadellencs el que, molt probablement, serà el partit més especial de la seva trajectòria en el món del futbol.
Albert Morral i Javi López van aconseguir la classificació amb el conjunt del Baix Llobregat, amb cert suspens, per l'ajornament del duel de tornada davant del Sant Rafel que va allargar una mica més l'espera fins a certificar definitivament la seva presència a la Copa. "Ens quedava tancar-ho i es va fer una mica llarg. Conèixer el rival abans de jugar també va ser una motivació extra", diu Morral. "Et genera una mica de por perquè tens el premi molt a prop i no vols que s'escapi", afegeix López. Cert és que portaven un 1-5 de l'anada que havia aplanat molt el camí.
En qualsevol cas, el Prat, que competeix a la Lliga Elit, va resoldre amb solvència la ronda prèvia i, ara, gaudirà del premi gros. "Ens ha tocat el millor rival possible. El segon equip que més vegades ha guanyat la competició. Ens fa molta il·lusió rebre jugadors de primer nivell i poder-nos enfrontar a ells", coincideixen. De fet, dels possibles enfrontaments, a tots dos és el que els feia més gràcia, per la dimensió d'un club com l'Athletic Club. "Qualsevol rival era molt atractiu, però és el més gran de tots. Podem complir un somni que tenim tots des que som petits. És una recompensa a la feina feta durant molt de temps", diuen.
Tot i la suspensió de la jornada de dimecres, el duel es disputarà amb normalitat aquest dijous, a partir de les 21 h, però a la Feixa Llarga de l'Hospitalet, pels requisits que estableix la RFEF i que no compleix el Nou Sagnier. Un exili obligat, però en què l'ambient serà de gala. "És molt maco viure un moment així. Esperem que vingui la màxima gent possible a animar-nos. També sabem que ells tenen una massa social important i moltes penyes a la zona. L'ambient serà espectacular", admet López.
Serà el partit més transcendent de la història de l'entitat. I ja s'acosta la data. "Estava molt tranquil fins fa uns dies, que la gent va començar a parlar del tema, M'ho prenia amb calma perquè ho veia molt lluny. Però ja arriba el moment i estem amb moltes ganes. Serà un partit únic, que jugaré un cop a la vida", reconeix Morral. Això sí, tots dos coincideixen que, sense complexos, volen competir i intentar guanyar. "Sabem que és molt difícil, però volem competir des del nostre estil. Jugarem com ho fem sempre i intentarem donar un ensurt", asseguren convençuts.
Aquest tipus de partits també serveixen per conèixer ídols i competir contra alguns dels millors en les seves posicions. Sense conèixer la convocatòria de l'Athletic, tots dos tenen clar quin jugador els agradaria veure sobre el terreny de joc. "Per la meva posició, que soc lateral dret, m'agradaria poder-me enfrontar al Nico Williams, perquè és un dels millors del món en el seu lloc i vull veure si el puc parar", diu Javi López. "Me n'agraden dos, especialment. Oihan Sancet, perquè m'agrada molt com juga, i Mikel Jauregizar, per la posició i estil de joc, que s'assembla al meu", apunta l'Albert Morral. El somni de la Copa del Prat, amb accent sabadellenc. Un dia per gaudir i somiar en gran.