Primer triomf de la temporada per a l'OAR Gràcia femení a Plata

Tercer partit i primer triomf per a l'OAR Gràcia femení aquesta temporada a la Divisió d'Honor Plata. Les de Claudi Olivé es van endur un disputat derbi comarcal davant de l'Handbol Sant Quirze (20-23). El conjunt gracienc va saber competir i certificar la victòria a la segona meitat de l'enfrontament.
El duel va ser igualat des de l'inici. Cap dels dos equips va ser capaç d'obrir una petita renda en el marcador, tot i que les locals van portar la dinàmica en els primers compassos. Al tram final del primer temps, les gracienques van accelerar i van aconseguir capgirar el resultat momentàniament, amb un ajustat 11-12 al pas per vestidors. A la represa, el guió es va mantenir i l'OAR va continuar amb el seu ritme. A l'equador es van distanciar amb una renda de quatre gols que ja van guardar fins al final.
Berta Prat i Maria Fernández van ser les màximes golejadores del conjunt blanc-i-verd amb set dianes cadascuna. Amb aquesta victòria, l'OAR se situa sisè amb un triomf, un empat i una derrota. La pròxima jornada, un altre enfrontament vallesà al Boccaccio davant de l'Handbol Sant Cugat, cuer amb tres derrotes.
Una altra derrota del masculí
D'altra banda, l'equip masculí continua sense arrencar i es comença a enfonsar a la taula. Els de Lluís Marrugat van tornar a caure clarament contra el Sant Martí Adrianenc (35-23) en un enfrontament que els van decidir a partir de l'equador del primer temps, quan ja van obrir una escletxa important que van mantenir fins al final.
Cau fins al penúltim lloc de la taula l'OAR, que suma un triomf i quatre ensopegades en cinc jornades. La pròxima setmana, nova oportunitat de treure el cap davant d'un rival de la zona alta com la UE Sarrià, segon classificat i invicte amb quatre victòries i un empat. Un test exigent, però amb la necessitat de puntuar.