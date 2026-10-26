Ferran Costa: "Més enllà de sensacions, hem d'entendre la categoria i valorar cada punt"

El Centre d'Esports va sumar un punt més en el seu camí a la Lliga Hypermotion. En un partit certament estrany, de menys ritme del que és habitual, i condicionat també per un arbitratge que va castigar excessivament els contactes, els arlequinats van tornar a estar més a prop del triomf que no pas de la derrota, tot i que no va ser el millor dia dels de Ferran Costa. "L'equip sempre va endavant, amb més encert o menys encert, però un cop més hem estat 100% competitius i ja van onze jornades en què no hem perdut la cara a cap partit. Volíem guanyar, evidentment, però penso que també hem vist en el rival el que estem començant a aconseguir a la categoria", afirmava el tècnic en roda de premsa.
El conjunt arlequinat es va avançar a l'inici de la segona meitat a través d'Óscar Sanz en una acció d'estratègia, però pocs minuts després els visitants van igualar. "S'han trobat Nacho Gil i Enric Gallego en una acció aïllada i ens han penalitzat. El seu millor centrador i el millor rematador. És la categoria", reflexionava Costa. El tècnic va haver de canviar dos dels seus centrals abans d'iniciar la segona meitat. Bonaldo va sortir del terreny de joc al minut 27, mentre que Edgar González va ser substituït al descans. Tot plegat condicionat per les grogues que havien vist i amb un arbitratge que castigava fàcilment. "Ha estat única i exclusivament per les targetes. No estava còmode", deia després del partit.
En qualsevol cas, el Sabadell va saber competir sense tanta brillantor com en altres partits, però es va haver de conformar amb un punt tot i gaudir de més arribades a porteria contrària. "Més enllà de sensacions i dinàmiques, hem de saber com funciona la competició. És molt dura i ens ho demostra cada setmana. L'equip està responent i estem sent un equip difícil de batre. Guanyar el respecte de la categoria costa molt i ho estem aconseguint amb un esforç molt gran. Crec que tenim molt clar que és un llarg camí fins a arribar a la meta, tenim molt clar que estem disposats a tot per arribar a la meta, i tenim molt clar que a nosaltres ens costa tot molt, hem de valorar cada punt que aconseguim", assegurava.
Una de les novetats en l'equip titular va ser Javi López-Pinto, després de superar els problemes físics que l'havien tingut fora les dues anteriors setmanes. El santcugatenc es va estrenar d'inici aquesta temporada. "Debutava com a titular al futbol professional i estem contents. Encara li falta per estar al seu màxim nivell, però ha generat i ens ajudarà molt", afirmava. L'altra cara de la moneda va ser la baixa de Pipa, una nova víctima de Sant Oleguer. "Per fer entrenaments de rugbi està molt bé, però pel futbol es complica una mica. Portem dues setmanes entrenant a Sant Oleguer i es nota, perquè estàs més pesat, no fas quatre passades seguides en tota la setmana i quan xutes has de vigilar que no li donis a algú que passa corrent. En una d'aquestes es va notar alguna cosa al soli i s'ha de fer proves, però no crec que estigui la setmana que ve ni tampoc la següent", lamentava el tècnic.
Una altra lesió en un equip que continua perdent peces, també com a conseqüència del desgast evident de les condicions d'entrenament i d'un estil que requereix sempre el màxim de tots els protagonistes. "És l'única manera que tenim nosaltres de competir. No és que anem al límit, sinó que anem passats, anem al 200%. Això implica un desgast i una exposició. L'assumim perquè és la nostra manera d'entendre el futbol i com podem arribar a competir en la categoria", recalcava Costa. La pròxima setmana, els arlequinats visitaran l'Albacete, el cuer de la Hypermotion. Abans, el debut a la Copa del Rei, dimecres al camp de l'Utebo. Una setmana de doble desplaçament.