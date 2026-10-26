De la pedrera a Primera categoria femenina: l’ascens que premia l’aposta del Club Tennis Sabadell

Bones notícies pel tennis sabadellenc i les protagonistes són Anna Orlando, Natàlia Madrid, Anna Miguel i Bruna Casasampere. Elles són les integrants de l’equip femení de Club Tennis que ha aconseguit l’ascens a Primera categoria després d’imposar-se al CT Tarragona en la gran final. Una fita que confirma el potencial del grup i la solidesa del projecte esportiu, impulsat pel talent de casa, i que arriba després de diversos anys de treball, com a recompensa per a una aposta que, tal com explica la directora tècnica i capitana, Yolanda Clemot, no s’esperava assolir tan aviat. “És un reforç a la idea. Era una cosa inesperada, poder pujar, però ha donat els seus fruits”, destaca Clemot, que valora especialment la decisió de competir amb jugadores de la base i el fet de continuar confiant en la pedrera.
L’ascens es va decidir dissabte en una final molt igualada, en què l’equip va haver de treballar de valent per acabar imposant-se per 3-1 al conjunt tarragoní. Cada partit de la sèrie va ser igualat, fins i tot el de l'Anna Orlando, la número 1 de les sabadellenques. Clemot reconeix que el desenllaç va ser diferent del que havia previst: “Preveia més un doble decisiu que no pas un 3-1”. La capitana considera que l’eliminatòria va anar molt bé per al grup, destacant el rendiment de Bruna Casasampere, que va aconseguir un triomf molt solvent i decisiu per a acabar decantant la balança i recuperant la categoria cinc anys després.
Més enllà del resultat, l’ascens i el respectiu campionat d'Espanya, reforcen el model esportiu que defensa Clemot: donar continuïtat a les jugadores formades al club i construir un equip amb identitat pròpia. De cara a la nova temporada, la directora és partidària de mantenir el bloc que ha aconseguit pujar i afrontar el repte de Primera amb la mateixa filosofia. Al cap i a la fi, no deixa de ser una qüestió de meritocràcia. “Si depengués només de mi, aniria amb l’equip que ens ha fet pujar”, confessa. Tot i això, ja prèviament havien incorporat una jugadora jove que pujarà el nivell i que no havia pogut debutar per un tema de tempos.
L’arribada a la màxima categoria també obre la porta a una experiència esportiva de més nivell. Per la capitana, competir contra jugadores estrangeres i jugadores de gran potencial serà una oportunitat de creixement per a les integrants del grup, algunes de les quals ja estan disputant proves del circuit ITF i endinsant-se en el món del tennis professional.
Els nois també lluiten per pujar
Les bones notícies mai venen soles, en aquest cas també arriben a l’equip masculí, que ha guanyat la semifinal per l’ascens a Segona categoria davant del CDE Tenis Madrid. Un resultat que manté viu el repte de continuar creixent en l’àmbit competitiu i que, per tant, completa un cap de setmana més que òptim per al Club Tennis Sabadell, que va celebrar, en gran, la diada del soci, paral·lelament.