Cop sobre la taula de l'Astralpool CN Sabadell masculí abans de la Champions

Victòria clara i cop sobre la taula de l'Astralpool CN Sabadell davant del principal aspirant a lluitar-li la segona posició de la lliga. El conjunt dirigit per Albert Español va superar amb comoditat i solvència el CN Barcelona (16-8) a Can Llong, en un partit que van dominar d'inici a final, i en què van demostrar la seva superioritat contra un rival directe per la zona alta de la taula de la Divisió d'Honor masculina.
El duel va començar de cara i, en una de les primeres accions, Tiago Carrió va obrir el marcador. Sergi Cabanas, de penal, i Jack Larsen van obrir la primera escletxa de l'enfrontament, però Pol Prat i Pol Daura van retallar per als visitants, que van marxar amb un 4-2 a sota al final del primer quart amb una nova diana de Cabanas. En el segon, Taiyo Watanabe va ajustar la distància i, després d'un gol de Rafa Vergara, Maro Tiozzo va fer el 5-4, abans d'un parcial que va començar a decantar la balança. Miguel de Toro, Roberto Valera i Cabanas van anotar abans del descans per situar quatre gols de renda al canvi de porteria.
A la represa, Cabanas va tornar a anotar i Svilen Piralkov va trencar el parcial. Kosta Averka va fer el 10-5 i dos gols consecutius de Piralkov i Tiozzo van tornar a ficar en la lluita als seus. Carrió i Averka van contrarestar una diana de penal de Pol Prat i al darrer quart es va arribar amb el 12-8. La sentència es va produir per la via ràpida. El conjunt sabadellenc va tancar la seva porteria i, a l'altra banda de la piscina, De Toro, Valera, Carrió i Averka van acabar d'arrodonir el triomf amb el 16-8 definitiu, més meritori encara per les baixes sensibles de Jan Pérez i Fran Valera.
I ara, la Champions
Amb aquest triomf, el CN Sabadell empata en la segona posició de la lliga precisament amb el CN Barcelona, tots dos amb una derrota, tot i que els de la Nova Escullera encara no s'han enfrontat a l'Atlètic Barceloneta, que és el líder indiscutible amb plena de victòries. Això també dona moral als d'Albert Español abans d'afrontar, dimarts a les 18:30 h, la segona jornada de la fase de grups de la Champions davant del Waspo 98 Hannover, en l'estrena de la màxima competició continental a Can Llong.
El conjunt sabadellenc busca donar una passa endavant molt evident en la lluita pel top-8 europeu després de la victòria en el debut a la piscina del Jadran HN (16-17). El Club podria obrir una escletxa de sis punts respecte als seus principals rivals pel segon lloc d'un grup en què el gran favorit és l'Olympiacos. Precisament contra l'equip grec va caure el Hannover en l'estrena de la competició, a casa, per 10-17. Sabadellencs i alemanys ja es van enfrontar la temporada passada amb un doble triomf dels de la Baixa Saxònia. Arribarà la revenja?
El femení cau a la Joan Serra per penals
D'altra banda, a la Divisió d'Honor femenina, el duel entre l'Assolim Mataró i l'Astralpool es va resoldre als penals. El conjunt maresmenc va guanyar en els llançaments des dels cinc metres després d'empatar 11-11 en el temps reglamentari. L'enfrontament va estar molt igualat des de l'inici i cap dels dos equips va aconseguir distanciar-se en cap moment. Sí que el Mataró va semblar sentenciar a dos minuts pel final (11-9), però les sabadellenques van forçar una tanda de penals en què les errades de Van de Kraats i Isa Piralkova van deixar el triomf a la Joan Serra. Ryann Neushul i Paula Crespí van ser les golejadores del Club en el duel amb quatre dianes cadascuna.
Se situen terceres les d'Enric Arnella, amb aquesta primera ensopegada en lliga, per darrere del mateix conjunt maresmenc i el líder CN Terrassa, que ha guanyat tots els partits fins a la data. Dissabte (12:45 h) començarà el camí a la Champions de les sabadellenques, que rebran el Rapallo Pallanuoto a Can Llong.