Denuncien pintades ultres a diversos domicilis del centre de Sabadell amb estelades als balcons

Veïns del centre de Sabadell han denunciat diversos atacs a domicilis on hi ha banderes estelades als balcons. Els fets, que s’haurien produït entre divendres i dissabte, inclouen pintades amb dianes i esvàstiques nazis a diferents façanes, i també el trencament d’una finestra. Les imatges dels desperfectes han circulat per les xarxes socials, després que el periodista i activista per la llengua Marc Serrano les compartís al seu perfil d’X, abans Twitter.
Serrano, un dels afectats, ha explicat que durant la nit va sentir "un fort impacte i el soroll dels vidres trencats", però que no va ser fins al matí que va comprovar l’abast dels fets. Segons el seu testimoni, els autors haurien agafat pedres d’un sac de runa situat davant de casa seva per llançar-les contra la finestra. També ha indicat que hi ha tres domicilis afectats al carrer de Zurbano, un d'ells és el seu, amb pintades o marques similars.
En una publicació a les xarxes, el periodista ha denunciat la situació: "Atac ultraespanyolista i ultradretà a casa per exhibir-hi l'estelada —a altres veïns estelats, també. La gentussa que heu perpetrat aquesta nit dels vidres trencats ridícula voleu fer-nos por. No ens en feu i, amb un somriure, continuarem fent-la voleiar mentre calgui".
Un dels domicilis afectats
CEDIDA
Serrano considera que els fets van més enllà dels desperfectes materials i adverteix que poden limitar l’exercici dels drets democràtics. "No pot ser que s'hagi intimidat d'aquesta manera amb, en el nostre cas, això, amb llançament de pedres, fins i tot", ha afirmat. També ha alertat que el resultat pot ser que alguns veïns acabin retirant les banderes per por de patir nous atacs.
Una altra de les afectades és Isabel Casals, veïna del carrer de Montserrat, que va descobrir les pintades dissabte al migdia. Segons ha relatat, havia sortit de casa poc abans i no hi havia res. Va ser el seu net qui, en arribar a dinar, li va fer notar els desperfectes. "La veritat és que fa angoixa", ha explicat. Casals ha assegurat que està "molt orgullosa de tenir l’estelada des de fa anys i s’ha mostrat indignada pels fets".
La veïna també ha plantejat la necessitat de denunciar els atacs i ha coincidit a rebutjar que es normalitzin aquesta mena d’accions. Serrano ha explicat que va denunciar els fets als Mossos d’Esquadra. De moment, els testimonis apunten a diversos domicilis afectats, tot i que no s’ha pogut determinar qui hi ha al darrere ni si els episodis responen a una actuació coordinada.