Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura: "Som a la fase final de la PPA i demanem un últim esforç"

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació preveu que a final d’any es pugui començar a obrir el medi natural tancat fa gairebé un any pel brot de pesta porcina africana en senglars. Avisa que la reobertura serà limitada i que la vol pactar amb els ajuntaments. Ordeig també parla de la nova llei de caça, del futur del sector porcí i de la vinya del Vallès.
Aquest estiu apuntava que a la tardor es podria començar a flexibilitzar les restriccions per la pesta porcina africana (PPA). En quin punt és el brot?
Som a la fase final i demanem un últim esforç. Ho hem fet molt bé, però no hem acabat. Si les dades acompanyen i els tècnics ho avalen, a final d’any podríem entrar en una desescalada segura, i no només a Collserola, sinó a totes les zones amb restriccions. No voldrà dir aixecar-les, sinó permetre un determinat accés al medi natural.
Des del 7 d’agost, tots els positius menys dos són restes d’animals morts. Per què no s’aixequen ja les restriccions?
Perquè el virus encara hi és, en aquestes restes, i encara hi ha animals que en podrien ser vectors. No podem tirar per terra l’esforç de tots aquests mesos per voler acabar de manera precipitada. Hi ha milers de llocs de treball que pengen d’un fil. Peig, drons i més d’un centenar de gàbies grans amb xarxes. Un altre equip retira l’animal amb bossa, fa l’analítica i el porta al CReSA.
Prepara una nova llei de caça. Calen més caçadors?
Necessitem una llei de control cinegètic del segle XXI. Anem amb unes normes franquistes: som l’única comunitat autònoma d’Espanya que no ha fet una norma pròpia. No ho farem tot amb els caçadors, però no ho farem sense els caçadors. Plantejar-ho com a món urbà contra món rural és una fal·làcia.
La indústria càrnia calcula unes pèrdues de 1.200 milions d’euros. El porcí recuperarà les xifres d’abans?
El sector ja vivia moments de canvi per l’augment de la producció a la Xina i al Brasil, i s’hi ha sumat la PPA. El porcí després de la PPA serà diferent: la bioseguretat serà importantíssima per obrir mercats.
Si demà aparegués un nou focus, què faria diferent?
Ser coherents amb el que hem fet: actuar de manera ràpida, coordinada i transparent, i que no ens tremoli el pols. I ser molt clars. La gent no et demana miracles, et demana que li expliquis com són les coses.
Òscar Ordeig assegura que la lluita contra la pesta porcina és a la fase final
Miquel Taverna
Se sabrà mai d’on va sortir el virus?
Hi havia el dubte de l’IRTA, i vam fer la seqüenciació, igual que el Ministeri. Segons els tècnics, a Europa hi ha molts virus que no estan seqüenciats, i que no coincideixi amb els que ho estan no vol dir que no sigui un virus que circuli.
Què diria a la població que fa mesos que no pot anar al bosc?
Primer, gràcies i disculpes. I que cal seguir. Som al final, i només ho aconseguirem si ho fem junts. Ningú s’hauria pensat que passaria una crisi sanitària com aquesta.
Canviem de tema. La pagesia reclama ajuts directes de fins a 17.000 euros per explotació. Els assumiran?
L’agroalimentari és el primer sector de l’economia, amb un 16% del PIB. Però hi ha governs irresponsables que un dia decideixen fer una guerra, i això ens ha portat un encariment del gasoil. Els propers dies presentarem unes mesures pactades amb la Taula Agrària. Hi haurà compensacions, però sobretot cal invertir en regadius, xarxes antipedra i varietats adaptades al canvi climàtic.
Què pot fer la Generalitat per frenar la pèrdua d’espai agrari en zones periurbanes?
No pensaria tant en la Generalitat, sinó en què poden fer els ajuntaments per potenciar parcs agraris, com el del Baix Llobregat, i recuperar vinyes abandonades. El món va cap al producte de proximitat, i el tens al costat de casa.
Té futur la vinya al Vallès?
La vinya té futur per fer vi i per fer un relat de ciutat. Si alguna cosa és inimitable, és una vinya i un vi fets al Vallès.