Serveis Socials atendrà les famílies que no puguin assumir les reparacions elèctriques a Can Rull

L’Ajuntament de Sabadell ha activat un dispositiu entre Acció Social i el servei de suport a les comunitats per atendre les famílies de la plaça de Ròmul, al barri de Can Rull, que no puguin assumir el cost de les reparacions elèctriques necessàries per recuperar el subministrament elèctric. El govern municipal derivarà a Serveis Socials els veïns que es trobin en situació de vulnerabilitat perquè se n’avaluï el cas i es valori la possibilitat d’atorgar-los ajuts. Així ho ha explicat el portaveu del govern municipal, Eloi Cortés, que assegura que l’Ajuntament manté el contacte amb els residents des que es va produir la incidència, el 13 d’octubre. “Hem prioritzat treballar amb les persones que ens han comunicat que no podien assumir les despeses”, ha detallat. Segons Cortés, la majoria dels afectats ja han pogut trobar els recursos necessaris per afrontar les actuacions, mentre que el consistori està acompanyant els casos amb més dificultats econòmiques.
Els veïns dels números 12 i 13 de la plaça de Ròmul fa gairebé dues setmanes que conviuen amb les conseqüències de l’avaria, que va obligar a tallar el subministrament elèctric després de detectar-se una possible connexió entre l’aigua i l’electricitat. Actualment, 29 habitatges continuen sense llum. Al bloc 12, quinze pisos encara no han recuperat el servei i cinc ja en disposen; al bloc 13, sis han restablert el subministrament i catorze continuen afectats.
Reparacions en marxa i pressupostos pendents
Després del tall elèctric, les comunitats van contractar professionals per revisar les instal·lacions i determinar quines actuacions calia fer en cada habitatge. Segons Cortés, pràcticament tots els afectats ja disposen d’un pressupost per assumir les intervencions necessàries. Alguns veïns encara estan pendents de rebre'l, mentre que d’altres ja han començat les reparacions, especialment al bloc 12.
El cost de les actuacions és una de les principals preocupacions de les famílies. En alguns casos, les intervencions poden ascendir a diversos milers d’euros, una despesa imprevista que no tothom pot assumir de cop. Per això, el govern municipal ha posat en marxa el dispositiu d’acompanyament i valoració social per ajudar els residents que es trobin en una situació econòmica més complicada. “Es comença a veure la llum al final del túnel”, ha afirmat el portaveu municipal, que ha remarcat que la feina se centra ara a facilitar que els veïns puguin recuperar la normalitat als seus habitatges.
Encara no se n’ha determinat l’origen
Malgrat que les revisions han permès començar a concretar les actuacions, encara no s’ha pogut determinar què va provocar la incidència. Segons Cortés, un primer informe apunta que el contacte entre l’aigua i l’electricitat es trobaria en alguna de les instal·lacions particulars dels habitatges, però encara no s’ha localitzat el punt exacte de l’avaria. El portaveu ha explicat que l’origen podria ser divers. Per ara, per tant, no hi ha una conclusió definitiva sobre què va desencadenar el problema.
Aquesta qüestió també preocupa els veïns, que han demanat que s’esclareixin les causes i les responsabilitats abans d’haver d’assumir totes les despeses. Mentrestant, l’Ajuntament manté el dispositiu d’acompanyament per als residents que necessitin suport econòmic, mentre les reparacions avancen de manera progressiva als dos blocs de la plaça de Ròmul.