Veïns de la plaça de Ròmul demanen aclarir l’origen de l’avaria elèctrica: "Hi ha gent que continuarà sense llum perquè no té diners"

Els veïns de la plaça de Ròmul que fa més d'una setmana que estan sense llum, al barri de Can Rull de Sabadell, demanen que s’investigui l’origen de la incidència elèctrica que ha deixat desenes de pisos sense llum des del 13 d’octubre, després de detectar corrent elèctrica a l'aigua. A hores d'ara, una trentena de famílies de dos edificis viuen sense llum a casa des de fa més d'una setmana i, en declaracions al Diari, afectats dels dos blocs reclamen explicacions tècniques que permetin determinar què va passar, aclarir les responsabilitats i evitar que les famílies hagin d’assumir despeses sense tenir un diagnòstic definitiu.
Endesa ja va atribuir des del principi la incidència a una connexió entre l’aigua i l’electricitat en la instal·lació privada de la finca i va tallar el subministrament per motius de seguretat. L'elèctrica sosté que les comunitats han de fer revisar i reparar les instal·lacions amb professionals autoritzats abans de poder recuperar la llum. Els veïns, per la seva banda, demanen que es determini amb informes tècnics i per escrit quina part de la incidència correspon a les instal·lacions comunitàries, quina afecta els habitatges particulars i si hi ha altres factors implicats.
“No volem enfrontaments amb ningú, però tampoc volem que el problema es tanqui traslladant directament als veïns tota la càrrega econòmica sense haver aclarit abans els fets”, exposen. “Entenem que la seguretat és prioritària i que les instal·lacions han de complir els requisits exigibles. No estem demanant que es posi ningú en risc ni que s’incompleixi la normativa”, matisen. El que reclamen és que s’aclareixi l’origen de la incidència i que es busquin alternatives perquè cap família quedi sense poder recuperar la normalitat a casa per no disposar dels diners necessaris.
Més enllà de l’origen de l’avaria, els afectats alerten de l’impacte econòmic que poden tenir les actuacions necessàries per adequar les instal·lacions elèctriques. En David, un dels propietaris afectats, explica que les dues comunitats han contractat una empresa externa per revisar les instal·lacions i emetre els certificats necessaris. “Tots aquests costos els haurem d’assumir nosaltres per determinar d’on pot venir la incidència. No sabem exactament quin n’és l’origen”, lamenta. Segons detalla, hi ha famílies que, a banda, hauran d’afrontar despeses d’entre 3.000 i 4.000 euros per renovar completament la instal·lació elèctrica mentre que, en altres casos, el cost podria rondar els 1.200 euros per corregir deficiències, com ara la manca d’una presa de terra, i obtenir el butlletí corresponent. “Volem que hi hagi ajudes, perquè no tothom pot assumir aquestes despeses”, reclama el veí, que situa ara el problema econòmic com una de les principals preocupacions del veïnat.
D'altra banda, alerten que la disponibilitat d’electricistes és limitada i que alguns professionals no podrien acudir als habitatges fins a Nadal, fet que podria allargar encara més la situació. Els veïns alerten que aquestes intervencions poden suposar una càrrega difícil d’assumir de cop per a les persones grans, les famílies amb fills o les llars amb dificultats econòmiques. "Hi ha gent que estarà mesos sense llum, perquè no poden pagar una instal·lació nova de cop", lamenten. Tot i agrair el suport rebut per part de l’Ajuntament, els afectats li demanen un cop de mà i que també "s’impliqui en la recerca de solucions econòmiques i els orienti sobre com procedir", a més d'estudiar possibles ajudes, fórmules de finançament o facilitats de pagament. Els propietaris dels pisos també volen saber com poden reclamar els perjudicis derivats dels dies sense subministrament, com ara els aliments que han hagut de llençar o altres danys que puguin acreditar.
Mentre les solucions –i l'electricitat– no arriba, els veïns miren de sobreviure i ajudar-se entre ells per fer més suportables els dies sense electricitat. “ Allarguem un cable d'un habitatge amb electricitat a un altre que no en té perquè un altre veí pugui carregar el mòbil. Ens ajudem tots”, sostenen. La nevera dels habitatges és buida des de fa dies. Han perdut tot el producte fresc que tenien. Alguns, tenen cuina de gas. D'altres, tampoc no poden cuinar perquè funcionen amb electricitat, i han de fer mans i mànigues per parar a taula un plat calent. "Ningú s'imagina què és estar una setmana sense llum fins que ho ha de viure", lamenten.