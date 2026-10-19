Ja fa sis dies que desenes de veïns de la plaça de Ròmul, al barri de Can Rull de Sabadell, viuen sense subministrament elèctric a casa. La incidència va començar després que els veïns detectessin la presència de corrent elèctric a l’aigua, una alarma que va mobilitzar la Policia Municipal, els Bombers, la companyia d’aigua i Endesa. La companyia elèctrica va tallar el subministrament per motius de seguretat i va atribuir l’origen del problema a una connexió entre l’aigua i l’electricitat en la instal·lació privada de la finca, el que va afectar a fins a una quarantena de famílies. Ara, hi ha 29 pisos afectats entre els dos blocs. Mentrestant, cada propietari està contractant un electricista per revisar la instal·lació del seu pis i determinar quines actuacions cal fer per poder recuperar la llum.
Aquest dilluns els electricistes faran arribar un informe a Endesa amb les conclusions de les revisions i les intervencions necessàries en cada habitatge, segons han avançat fonts municipals. La situació, però, genera cada vegada més preocupació entre els residents, tant pel temps que fa que no tenen electricitat com pel cost que poden suposar les reparacions. “Ara cadascú s’ha de buscar la vida i fer instal·lacions individuals. De mitjana, ens costarà entre 3.000 i 6.000 euros per poder enviar el certificat a Endesa conforme està tot bé”, lamenta l'Agripina, una de les veïnes afectades. “Què fem els que no tenim aquests diners? Estar mesos sense llum?”, es pregunta.
Segons va explicar la companyia, correspon a la comunitat de propietaris fer revisar i reparar la instal·lació mitjançant un professional autoritzat. Un cop resolta la incidència, caldrà disposar del certificat que acrediti que la instal·lació compleix les condicions de seguretat per poder restablir el subministrament.
Fonts municipals apunten que l'Ajuntament de Sabadell està fent tasques de mediació i coordinació per ajudar a desencallar la situació, malgrat que no és competència del municipi. També van obrir la porta a activar recursos d’atenció social si s'haguessin de desallotjar els pisos. Ara, els informes dels electricistes han de permetre concretar les actuacions que necessita cada habitatge. Mentrestant, els veïns continuen sense llum i amb la incertesa de quant temps més hauran d’esperar per recuperar el servei i quin cost hauran d’assumir per fer-ho.