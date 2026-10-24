El CE Sabadell, a recuperar les bones sensacions en la tornada a casa

Dues setmanes fora de casa que han donat per veure la primera victòria a domicili de la temporada i també el pitjor partit fins a la data a la Lliga Hypermotion. Quinze dies de contrastos, també en la temperatura, que ens porten fins a la tornada a la Nova Creu Alta. El Centre d'Esports rep el Tenerife aquest diumenge, a les 14 h, a l’hora de dinar (en directe a Esport3, LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia, i amb minut a minut al web del Diari), amb l’objectiu de recuperar les bones sensacions després de la derrota a Burgos del cap de setmana passada.
"Ja vaig dir a la roda de premsa postpartit que no estava satisfet amb l'actuació de l'equip, però al final vam perdre per un penal que van haver de tirar dos cops. Fins aquell moment, tot i fer un mal partit, estàvem empatats. Ser superior no sempre es tradueix en una victòria. No ens hem de desviar i hem d'entendre que les coses no sempre surten perfectes. És una categoria molt dura i amb rivals que exigeixen molt. També hi ha diferència de jugar a casa, a jugar fora. L'impacte és gran. Hem d'aprofitar cada partit que tenim com a locals per fer tot el possible, junts, per empènyer l'equip cap als tres punts, perquè ens sentim molt forts, però no ho podem donar per fet. Cal alimentar aquesta comunió cada dia i tothom ha de jugar el seu partit, des de la nostra essència i la identitat que ens defineix", afirma el tècnic Ferran Costa.
Torna López-Pinto a la convocatòria
Tot plegat després de complir el primer quart de competició. Amb l’equip desè, sumant setze punts i amb un calendari especialment complicat, mirant la puntuació mitjana dels rivals, el que més de la categoria. "La jornada 10 no és representativa encara de com anirà la temporada, però sí que et dona ja un primer punt per analitzar les tendències. Penso que l’equip està fent moltes coses bé, els jugadors s’estan multiplicant per donar el nivell, per complir amb el que requereix el nostre model de joc i ho estem fent des de la col·lectivitat. Ens hem anat sobreposant a situacions que no són fàcils, però hem aconseguit que ningú parli d’això. La victòria més important és el reforç a les nostres conviccions i el nostre estil, que ens va portar a aquesta categoria i ens està portant a competir. Ens volem guanyar el respecte i anar pas a pas", assegura.
Per al duel de diumenge, el tècnic no podrà comptar encara amb Genar Fornés ni Patrick Nuamah, que avancen en la recuperació de les seves lesions, ni tampoc amb Niko Gioacchini, Xavi Moreno i Miki Codina. En canvi, tornarà a la convocatòria Javi López-Pinto, recuperat dels problemes físics que l'havien tingut fora les dues últimes setmanes, i també amb Kaiser, que ha completat la setmana amb normalitat molts mesos després. El valencià pot guanyar protagonisme pròximament, amb l'inici de la Copa del Rei i les quatre targetes grogues que tenen Edgar González i Óscar Sanz.
Un altre acabat d'ascendir, amb una dinàmica irregular
Al 'Temple', el rival serà un Tenerife capaç del millor i el pitjor en aquest inici de lliga. "Tenen capacitat de defensar en bloc i treballar amb les línies juntes. Saben fer bones transicions i tenen un davanter amb la capacitat de generar i finalitzar com és l'Enric Gallego, també dominen la pilota aturada. La veritat que és un equip molt complet i ens posaran les coses molt difícils. En aquesta categoria cada partit és un repte en què has d'estar al teu millor nivell per puntuar", analitza Costa.
El conjunt dirigit per Álvaro Cervera també és un dels acabats d'ascendir de Primera Federació. A la categoria de bronze, els canaris es van passejar, amb una superioritat aclaparadora i un ascens amb diverses jornades d'antelació. De nou a la Hypermotion, han signat un començament irregular. Van guanyar al camp de l'Eibar en l'estrena i van ocupar posicions de la zona alta en el primer tram, però ara acumulen cinc jornades sense aconseguir el triomf, amb tres empats i dues derrotes, una d'elles especialment dura davant del Castellón (5-0). Fins i tot s'ha especulat amb la destitució de Cervera en les darreres setmanes.
Només dues derrotes, però en els dos últims precedents
Pel que fa als precedents, el duel és un clàssic del futbol professional espanyol. De fet, el Sabadell i el Tenerife són el quart i el tercer equip amb més temporades a la Segona Divisió, respectivament. Segons les dades del web de memòria històrica del CES, tots dos equips s'han enfrontat en 26 ocasions, amb un balanç molt igualat de deu victòries arlequinades, nou dels tinerfenys i set empats. A la Nova Creu Alta, el Centre d'Esports ha aconseguit sis triomfs, per tres empats i només dues derrotes, curiosament en els dos últims enfrontaments, el 2015 (1-3) i el 2021 (0-2). Casualitat o no, ambdues temporades van acabar en descens i aquelles ensopegades van marcar bona part del malaurat desenllaç de lliga per als arlequinats. Tornarà la dinàmica positiva o els canaris allargaran la seva ratxa victoriosa a l'estadi creualtenc?