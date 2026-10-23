Illa es compromet a retirar tot l’amiant de Badia: “La segona fase es farà”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet un reconeixement als veïns i a les institucions implicades en la retirada d'amiant a Badia del Vallès. Illa ha visitat els treballs, acompanyat de l'expresident Pere Aragonès i l'alcalde del municipi, Josep Martínez Valencia. Els treballs de la primera fase afecten 127 comunitats, on ja s'estan retirant les canonades de fibrociment.
Tant Illa com l'alcalde han destacat que es tracta de l'operació més gran d'aquestes característiques de tot Europa. En concret, es retiraran 355 tones de producte nociu i hi haurà tres especialitzades encarregades d'executar els treballs, que tindran una durada de sis mesos.
El president considera que l'execució de les obres és un missatge de "confiança" en les institucions polítiques i democràtiques en un moment en què hi ha un "grups interessats" en posar-les en dubte: "Les coses costen de vegades, però passen". Les obres, però, hauran de continuar amb unes altres 38 comunitats, tal com s'ha compromès el mateix Illa: "Jo adquireixo el compromís que la segona fase es farà", ha afirmat amb contundència.
Agraïment a l'expresident Aragonès
El president ha agraït personalment a l'expresident Aragonès per haver autoritzat la partida pressupostària dels treballs, valorats en 4,5 milions d'euros. "Ell va dir que això es faci i li hem de reconèixer", ha exposat. Aragonès, visiblement eufòric, ha celebrat que la seva decisió hagi tingut continuïtat: "Ha transcendit i està per sobre de les majories polítiques. Les persones canvien, però el país continua".
Continuen les reunions
Dimarts vinent, l’Ajuntament continuarà les reunions informatives a les comunitats de propietaris per informar de com es fa la retirada de l’amiant. En aquesta tercera jornada, l'alcalde, els serveis tècnics de l’Ajuntament i representants d’ACM 2020 informaran les comunitats d’avinguda de la Mediterrània i el carrer de la Manxa, a les quals es retiraran els elements de fibrociment amb amiant que tenen a les façanes.
La data concreta de la retirada està pendent de confirmació i serà comunicada amb suficient antelació a través de l’Ajuntament i de l’Administració de Finques. El desplegament ha de repetir les imatges del dispositiu que ja va començar al municipi el 13 d’octubre passat i que ha anat avançant en diferents blocs de pisos. Inicialment, al carrer de Porto, on dies abans també s’havien fet reunions per donar els detalls de com seria la intervenció.