ARA A PORTADA
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Sabadell Les famílies a la Generalitat: "Els nostres fills s’estan quedant sense sortides i cal que es resolgui" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Sense excursions ni colònies a 44 escoles i instituts de Sabadell: "Sap greu, però és una mesura de pressió" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Entitats i Ajuntament de Sabadell reclamen aixecar les restriccions per la pesta porcina africana Aleix Pujadas Carreras
Els veïns de Badia podran tornar a fer la compra a l'avinguda de la Costa Brava
Badia del Vallès
El supermercat Consum obrirà el pròxim 10 de desembre després de més d'un any amb el local tancat