Pressió al Parlament per accelerar la residència de gent gran a Badia

Les obres a la zona oest de Badia continuen avançant. A més d'un pol d'activitat econòmica, el sector en desenvolupament té reservats espais que han de transformar l'entorn, amb dos equipaments clau al municipi: la residència d'estudiants, prevista pel 2028, i la residència pública de gent gran, a l'antic Casal de Joves. La setmana passada, un grup de badiencs es va concentrar davant del Parlament de Catalunya per exposar les necessitats de la ciutat i reclamar, una vegada més, un espai que garanteixi una assistència digna en els últims anys de vida.
Els membres del Grupo Progeriátrico i de la Comissió per una Residència Pública a Badia van mantenir una reunió amb representants polítics de la Comissió de Drets Socials –de PSC, Junts, PP i Comuns–. Durant la trobada, els veïns van traslladar les demandes socials de la localitat vallesana. Així mateix, els regidors Iván Sanz i Mercedes Gibaja van acompanyar la comitiva, remarcant que des de l'Ajuntament s'està treballant per cedir una parcel·la a la Generalitat de Catalunya per tal de construir la residència pública. "És un projecte de ciutat", afirmen des del consistori.
L'equipament per a la tercera edat està previst a la zona de l’antic Casal de Joves, després de diverses reunions polítiques i tècniques entre l'Ajuntament i el Govern català. El febrer passar, es van iniciar els tràmits de cessió a la Generalitat perquè faci realitat l'espai. "És un procés complex", admeten fonts municipals. La ubicació que s’ha triat, que tindrà una superfície aproximada de 2.195 metres quadrats, permet la construcció d’un edifici modern, amb capacitat per a 90 persones, en un bloc amb planta baixa i sis plantes, i amb una alçada màxima de 25 metres. La Generalitat serà l’organisme responsable de la construcció i de la gestió d’aquesta residència pública.
"La conclusió de la reunió és clara: tots els representants polítics assistents van reconèixer que la nostra reivindicació és justa i van manifestar el seu compromís de treballar perquè aquest projecte es pugui fer realitat", expliquen veus presents en la jornada. Després de 25 anys de lluita, el col·lectiu continua defensant la urgència d'aquest servei a Badia. "No deixarem de lluitar fins que la nostra ciutat tingui la residència pública que necessita", tanquen.
La reclamació social no és injustificada. La ciutadania badienca ha experimentat un procés d'envelliment propi d'un veïnat que va arribar al municipi fa cinquanta anys. Actualment, el 22% dels residents tenen més de 65 anys. Una xifra per sobre de la mitjana vallesana –lleugerament per sobre del 18%– i catalana –19,7%–. L'evolució, a més, dibuixa una tendència inequívoca. En l'últim lustre, l'edat mitjana de la població de Badia ha pujat més d'un any, fregant els 45 anys.