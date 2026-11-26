El Mago Pop continua sumant propietats en forma d'equipaments culturals. L'artista badienc ha comprat el Teatre Regina de Barcelona, amb gairebé quatre dècades d'activitat. Després que anunciés el passat juny el seu tancament perquè no els renovaven el contracte de lloguer, ara el Mago Pop n’ha anunciat l’adquisició, que se sumarà als dos que ja té, el Teatre Victòria i l’Aquitània, aquest darrer en copropietat amb la cantant Aitana. A més, cal sumar un quart teatre, el Branson Magic Theater, ubicat a Missouri, als Estats Units, que va adquirir el 2023.
Antonio Díaz ha explicat que mantenir el Regina com un teatre ha estat “realment difícil”. Ha detallat que per la seva ubicació “privilegiada”, al barri barceloní de Gràcia, i les característiques de l’edifici, els seus anteriors propietaris van rebre propostes “molt importants per destinar-lo a altres usos”. El mag farà obres a l’espai i preveu programar-hi produccions de la “màxima qualitat”.
En un comunicat, ha definit l’operació de compra i reobertura del Teatre Regina com a “aposta decidida”. “Aconseguir que el Regina continuï sent un teatre ha estat realment difícil. Per la seva ubicació privilegiada i per les característiques de l’edifici, els propietaris de l’edifici, hereus de Pilar Llongueras, van rebre propostes molt importants per destinar-lo a altres usos. Tot i això, van optar per mantenir-lo com a espai escènic. Vull agrair-los públicament aquesta decisió”, ha detallat.
L'artista vallesà s’ha mostrat satisfet de vetllar perquè la capital catalana conservi “un dels seus escenaris històrics”. “Als qui estimem el teatre, res no ens entristeix més que veure com una sala tanca les portes”, ha raonat. Igualment, ha reconegut que l’adquisició d’un teatre requereix d’una “energia enorme” i d’assumir un risc financer “molt important”.
Amb la compra del seu tercer teatre a Barcelona ha constatat que s’aposta per continuar representant produccions que formen part del patrimoni cultural del nostre país, com ‘Mar i Cel’. Fa un any, l'il·lusionista anunciava la compra dels drets del popular muntatge a Dagoll Dagom, amb la voluntat de portar-lo al Teatre Victòria –del qual n'és també propietari–. La companyia Dagoll Dagom va dir adeu el 13 de juliol amb l’última funció de l'espectacle de pirates.
Sobre la nova etapa del Teatre Regina ha dit que hi passaran produccions de la “màxima qualitat”. “Hi haurà produccions teatrals, musicals i espai per a altres disciplines escèniques”, ha detallat. Tot i això, ha explicat que aviat compartiran el projecte del Regina i que es faran obres tant en aquest teatre com a l’Aquitània perquè puguin obrir “com més aviat millor”.