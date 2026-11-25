El secretari general de Junts, Jordi Turull, és a Sabadell aquest dimecres de campanya electoral per les eleccions de diumenge, 29 de novembre. Durant el matí, el partit ha tingut una carpa informativa a la plaça del Pi-pi, mentre que a les 19 h celebrarà l'acte central de campanya a la ciutat a l'Espai Àgora del centre cívic de Sant Oleguer, obert a la ciutadania.
Turull subratlla que en aquests comicis "demanem més un vot de país que un vot de sigles" perquè assegura que són "l'únic partit independentista amb representació a Madrid que es presenta sol, sense condicionants, sense coalicions amb altres de l'Estat espanyol i que posa Catalunya per davant de la trinxera ideològica". El secretari general ha assegurat que seran els que, quan s'apaguin els focus de la campanya electoral, se'n recordaran "de Catalunya, de Sabadell, i qui tindrà veu pròpia, amb les mans lliures, per condicionar les polítiques de l'Estat espanyol. Per això demanem que hi hagi aquesta gran reacció perquè des de l'Estat espanyol no es pugui prendre cap decisió, mentre no siguem independents, que no depengui de la força de Catalunya".
Des de la formació celebren el retorn de Carles Puigdemont, que ha anunciat que tornarà a Catalunya dissabte 12 de desembre. Segons Turull, "la victòria del president Puigdemont és una victòria a l'extrema dreta i a tots els poders de l'Estat que van abocar tots els recursos per intentar reprimir el president de la Generalitat i tancar-lo a la presó. I ha guanyat ell. Per això quan parlem de la confrontació amb la dreta i l'extrema dreta, si algú pot exhibir una victòria amb fets, és el president Puigdemont. I esperem que això la gent també ho vegi i en prengui nota, que no es deixi enredar per aquests que diuen que en aquestes eleccions es necessita el vot útil per Espanya, que acaba sent el més inútil per Catalunya".
Entre les polítiques que defensa Junts, Jordi Turull ha fet referència a propostes per ajudar "classes mitjanes i treballadores, salaris mínims interprofessionals, que les pensions estiguin d'acord amb el cost de la vida de Catalunya, que és diferent al de l'Estat. Que la gent no estigui només per pagar impostos, sinó que hi hagi una baixada d'impostos i, davant la pregunta de com es pagaran els serveis, la resposta és molt clara: que els diners dels catalans es quedin a Catalunya. Hi ha 22 mil milions d'euros dels catalans que se'n van a Espanya i no tornen, i això vol dir escoles, hospitals i millorar els serveis"