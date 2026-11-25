Les violències masclistes també s'exerceixen a través de les pantalles. El control del mòbil, les amenaces per WhatsApp, el ciberassetjament o la difusió d'imatges sense consentiment són algunes de les formes que adopta aquesta violència, cada vegada més present en l'entorn digital. Aquesta ha estat la qüestió central de l'acte institucional del 25N a Sabadell, que enguany ha volgut posar el focus en les violències masclistes digitals i en la necessitat de detectar-les i desnormalitzar-les. La jornada, organitzada per l'Ajuntament i Ràdio Sabadell, ha comptat amb una taula de debat amb l'advocada Alícia Sandoval, representant de la Comissió d'Igualtat del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, i la sociòloga Blanca Moreno, experta en igualtat de gènere i prevenció de les violències masclistes. Totes dues han alertat de l'abast d'aquestes agressions i de la facilitat amb què es poden produir a través de les plataformes digitals.
"La violència masclista digital no és més que una branca més del gran arbre que és la violència de gènere", ha assenyalat Sandoval, que ha advertit que les amenaces i els insults a través d'aplicacions de missatgeria s'han incrementat. Moreno, per la seva banda, ha remarcat que aquestes violències no tenen horaris ni espais i que sovint s'amaguen darrere de l'anonimat, fet que n'amplifica les conseqüències. També ha recordat que no són un fenomen aïllat: poden conviure amb altres formes de violència física, psicològica, sexual o econòmica. En aquest sentit, ha defensat que cal abordar el problema des de l'educació i la socialització, especialment entre els més joves, i qüestionar els patrons que normalitzen el control i la humiliació de les dones. "La tecnologia no és neutral", ha advertit.
Durant l'acte, la regidora d'Igualtat i LGTBI+, Rosa Pareja, ha reivindicat que el 25N ha de ser molt més que una jornada commemorativa i ha insistit en la responsabilitat col·lectiva per prevenir i erradicar totes les formes de violència masclista. "Les violències masclistes no són un problema privat, són una realitat estructural", ha afirmat. L'alcaldessa, Marta Farrés, també ha alertat del risc de normalitzar les agressions a les xarxes i ha deixat un missatge clar: "El silenci no ens protegirà". En aquest sentit, ha demanat no mirar cap a una altra banda davant les agressions, però tampoc davant els micromasclismes que es reprodueixen constantment en l'entorn digital.
La jornada també ha servit per llegir el manifest del 25N: el text recorda que aproximadament vuit de cada deu dones a Catalunya han patit alguna agressió masclista i que aquestes violències poden produir-se en qualsevol àmbit de la vida quotidiana, des de les relacions de parella i la feina fins al transport públic, els espais d'oci i, cada vegada més, internet i les xarxes socials. El document posa èmfasi en "el paper de l'entorn a l'hora de combatre aquestes situacions" i alerta que "el silenci, la indiferència o la negació de les agressions contribueixen a perpetuar-les". També reclama detectar les situacions de violència, acompanyar les dones que les pateixen i garantir que rebin protecció i suport, sense haver d'explicar reiteradament el que han viscut. "La responsabilitat de la violència és sempre de la persona que és violenta, no de la víctima", recull el manifest, que apel·la tota la ciutadania a implicar-se en aquesta lluita.
625 dones ateses en deu mesos
Més enllà de la commemoració, les dades municipals posen de manifest la dimensió de la problemàtica. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Sabadell ha atès 625 dones i 24 fills i filles durant els deu primers mesos del 2026, una xifra pràcticament idèntica a la de l'any anterior. La ciutat és, a més, el cinquè municipi català amb més trucades per violència masclista, amb 2.445, només per darrere de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Badalona. Per comarques, el Vallès Occidental ocupa la segona posició, amb 8.254 trucades, només superat pel Barcelonès, que en concentra 25.190. El segueixen el Baix Llobregat (5.713), el Maresme (3.576) i el Tarragonès (3.508).
L'atenció a les víctimes es duu a terme de manera coordinada entre els serveis socials, sanitaris, educatius i judicials. En paral·lel, el Servei d'Atenció a la Víctima de la Policia Municipal ha reestructurat els recursos humans i ha habilitat nous espais d'atenció diferenciats. Les millores a les instal·lacions permeten garantir més privacitat i una atenció més reservada, amb l'objectiu que les dones se sentin més segures a l'hora de demanar ajuda.