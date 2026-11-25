El fred es va instal·lant a la ciutat i, amb ell, tot el que comporta l'arribada de Nadal. Els carrers de Sabadell ja es preparen per vestir-se de gala amb una de les cites més esperades d'aquestes dates: l'encesa de l'enllumenat nadalenc. Les decoracions lluminoses ja formen part del paisatge urbà en diversos punts de la ciutat des de fa uns dies, a les portes d'un cap de setmana que marcarà l'inici oficial de les festes. Enguany, Sabadell tornarà a celebrar la ja tradicional triple encesa de llums el divendres 27 de novembre, coincidint amb el Black Friday. El tret de sortida es donarà a les 18 h al passeig de la Plaça Major, amb un espectacle que comptarà amb la presència del Llaminer i dels personatges més emblemàtics de la celebració sabadellenca.
La festa es desplaçarà posteriorment al nord de la ciutat, fins a l'avinguda de Matadepera, davant de la plaça del Pi de Ca n'Oriac, on l'espectacle es repetirà a partir de les 19 h. Una hora més tard, a les 20 h, serà el torn de la plaça de la Creu de Barberà, que posarà el punt final a les enceses de divendres. Tal com ha passat aquests darrers anys, s'espera màxima afluència en els tres punts de la ciutat i sembla que la meteorologia acompanyarà. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera una tarda fresca, amb temperatures entre els 8 ºC i els 9 ºC, i no es preveu que plogui. A part, des de Transports Urbans de Sabadell (TUS), apunten que des de les 16 h fins a les 24 h hi haurà vuit línies afectades: L1, L2 i L3, en sentit sud; L4 i L44, en sentit el Poblenou; i L5, L55 i L15 en sentit les Termes.
D'altra banda, l'estrena de l'enllumenat nadalenc tindrà continuïtat l'endemà, dissabte 28 de novembre, amb una quarta encesa a l'avinguda de Francesc Macià. Per tercer any consecutiu, aquest punt de la ciutat acollirà un espectacle propi a partir de les 18 h, que culminarà un cap de setmana pensat per fer arribar la màgia de Nadal als diferents barris de Sabadell. Així, totes aquelles persones que no puguin veure els personatges nadalencs en cap de les tres franges horàries de divendres, l'endemà podrà desplaçar-se fins a la Creu Alta per veure'ls. El màxim protagonista també visitarà 17 punts de Sabadell durant aquest desembre per conèixer els més petits de la ciutat. El 26 de desembre, serà el torn de l'Ambaixador Reial.