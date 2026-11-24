El Vallès Occidental es prepara per donar el tret de sortida a la campanya de Nadal. Al llarg dels pròxims dies, els municipis de la comarca celebraran les tradicionals enceses de llums, omplint places i eixos comercials de color, música i activitats familiars per dinamitzar l'esdeveniment i inaugurar les festes de Nadal.
Badia del Vallès
L'encesa de llums de Nadal a Badia del Vallès es farà el dijous 3 de desembre, a les 17 h, a la plaça de Montjuïc, davant de la Biblioteca. En l'acte participaran entitats de Badia i es donarà a conèixer el nom de les persones guanyadores del concurs de postals Ja és Nadal a Badia 2026.
Barberà del Vallès
L'encesa de llums de Nadal a Barberà del Vallès es farà el dijous 26 de novembre, a les 18.30 h, a la plaça de la Cooperativa. També hi haurà espectacle itinerant fins a la plaça de la Vila, inauguració del pessebre, cantada de nadales i tast del tradicional Brou de Nadal.
Castellar del Vallès
Castellar encendrà els llums de Nadal el 26 de novembre, a la plaça del Mercat. L'activitat començarà a les 18 h amb una xocolatada i el repartiment de globus amb llum LED i continuarà, a les 19 h, amb l'encesa dels llums.
Castellbisbal
Castellbisbal encendrà els llums de Nadal el dissabte 28 de novembre, a les 18 h, a la plaça de l'Esglèsia. També hi haurà una xocolatada, jocs tradicionals i passejada amb el Follet Margarit i els seus amics i nadales amb el Coro Rociero Sagrado Corazón de Jesús.
Cerdanyola del Vallès
L'encesa de llums de Nadal a Cerdanyola es farà el divendres 27 de novembre, a les 17.30 h, a la plaça Francesc Layret i plaça Abat Oliba. També es podrà gaudir del taller de pintacares i d'una xocolatada.
Matadepera
Matadepera encendrà els llums de Nadal el divendres 27 de novembre, a les 18 h, a la plaça de Cal Baldiró. Hi haurà una cantata per part de la Coral Infantil Clau de Sol i la pastisseria Sant Honoré vendrà xocolata calenta.
Palau-solità i Plegamans
L'encesa de llums de Nadal a Palau-solità i Plegamans es farà el divendres 27 de novembre, a les 18.45 h, a la plaça de la Vila. Hi haurà activitats per a tota la ciutadania.
Polinyà
L'encesa de llums de Nadal a Polinyà es farà el dijous 26 de novembre, a les 19 h, a la plaça de la Vila, a càrrec dels infants guanyadors del concurs de dibuix de Nadal i amb l'acompanyament de la batucada d'El Grup de Polinyà.
Ripollet
Ripollet encendrà els llums de Nadal el divendres 27 de novembre, a les 17 h, a la plaça Joan Abad. També hi haurà xocolatada, taller d'ornamentació floral i concerts.
Rubí
Rubí encendrà els llums de Nadal el divendres 27 de novembre, a les 18 h, a la plaça de Pere Aguilera, amb un acte d'encesa sota el títol 3,2,1...encenem la màgia!
Sabadell
L'encesa de llums de Nadal a Sabadell es farà el divendres 27 de novembre. A les 18 h, al passeig de la Plaça Major, a les 19 h, a la plaça del Pi i a les 20 h, a la plaça de la Creu de Barberà. Dissabte 28 de novembre, a les 18 h, a l'avinguda de Francesc Macià.
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat encendrà els llums de Nadal el divendres 27 de novembre, a partir de les 16.30 fins les 19.30 h, a la plaça Octavià. També hi haurà xocolatada, pintacares, cercaviles de les llums i concert final.
Sant Quirze del Vallès
L'encesa de llums de Nadal a Sant Quirze es farà el divendres 27 de novembre, a partir de les 17.30 fins les 19 h, a la plaça de la Vila i plaça d'Anselm Clavé. L'activitat comptarà amb la participació dels Pastorets de Sant Quirze i hi haurà una xocolatada popular.
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Perpètua de Mogoda encendrà els llums de Nadal el dissabte 28 de novembre, a les 19 h, a la plaça de la Vila i la Rambla. L'espectacle serà a càrrec de la companyia de dansa i dansa contemporània de l'EMA.
Sentmenat
Sentmenat encendrà els llums de Nadal el dijous 3 de desembre, a les 17 h, a la plaça de la Vila. També hi haurà xocolatada calenta i cançons nadalenques.
Terrassa
Terrassa encendrà els llums de Nadal el dissabte 28 de novembre, a les 18 h, al Raval de Montserrat, a càrrec del Llumí (El Guardia del Nadal) i l'Estel (La Fada de la Llum).
Viladecavalls
Viladecavalls encendrà els llums de Nadal el dijous 3 de desembre, a les 17.30 h, a la plaça de la Vila. L'espectacle anirà a càrrec de Carrilló Noël.