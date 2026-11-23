Les obres del futur passeig d’Antoni Farrés, que unirà els barris de Can Feu i Gràcia, s’allargaran fins al març de 2027 segons la darrera actualització de la previsió que té l’Ajuntament de Sabadell.
El termini per acabar els treballs de jardineria i xarxa de reg s’ha ampliat fins a aquesta data a petició de l’empresa adjudicatària, tal com apunten fonts municipals, i ahir dilluns va quedar aprovar en la Junta de Govern Local. D’aquesta manera, segons la previsió del consistori l’obra civil hauria d’acabar el mes de febrer i, la jardineria i el reg, el març.
Les pluges de finals de 2025 i principis de 2026 van endarrerir l’obra civil, ja que van suposar un entrebanc pel moviment de terres que s’havia de fer aleshores. A això, des del consistori si sumava la necessitat d’incrementar la impermeabilització del terreny i retards en el subministrament de materials.
A hores d’ara el projecte ja s’intueix sobre el terreny, amb la part central de passeig per als vianants i els laterals de jardineria definits. Les jardineres superen el metre de profunditat i es preveu plantar-hi uns 250 arbres de diferents varietsts com les freixes, els pollancres i les alzines. També es pot veure l’espai diàfan que permetrà celebrar activitats i, a la banda del passeig de Can Feu hi haurà jocs infantils i aparcabicis. A prop del creuament amb els carrers de Júpiter i Cèsar Torres hi haurà una zona de joc per a nens de 0 a 5 anys amb tendal i un circuit.
El recorregut que segueix el passeig enllaça el passeig de Can Feu amb la rambla d’Ibèria i connecta amb el tram que ja està urbanitzat que compta amb l’estació d’FGC Can Feu Gràcia. La zona que ara està en obres ocupa una superfície aproximada de 12.600 metres quadrats i posarà punt final a la transformació d’aquesta zona. És l’espai que cobeix les vies dels FGC soterrades en la seva entrada a Sabadell i que quedava pendent d’urbanitzar des del final del soterrament el 2019. En la urbanització que s’està fent, l’Ajuntament té un pressupost de 3,4 milions d’euros.