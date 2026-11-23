Trobar aparcament als voltants de l’Hospital Parc Taulí s’ha convertit en un
maldecap diari per a molts treballadors i usuaris del centre sanitari. Especialment durant les primeres hores del matí, quan coincideixen els canvis de torn i l’arribada de pacients i acompanyants, els carrers de l’entorn s’omplen de vehicles que busquen un lloc on estacionar. Una situació que porta alguns conductors a avançar el despertador, donar voltes durant una bona estona o, directament, buscar alternatives de pagament.
És el cas d'
Anna Gallard, treballadora de l'hospital, que ve de Terrassa i que ha acabat optant per llogar una plaça de pàrquing, que comparteix amb una companya de feina. " Començo a les vuit i havia de sortir de casa a les 6.30 h per arribar amb temps i no arriscar-me a entrar tard a treballar. Fas cua i cua per aparcar", explica. La treballadora també apunta que el transport públic no li resol el desplaçament, ja que el trajecte des de Terrassa li resulta complicat i l’obliga a fer transbord a Sant Cugat. En aquest sentit, durant les hores punta també és habitual veure vehicles circulant pels carrers de l’altra banda de la Gran Via, com el de Sant Maties, a la recerca d’un lloc on deixar el cotxe.
A aquesta situació s’hi afegeix la transformació que ha experimentat l’entorn hospitalari al llarg dels anys. "Cada cop n’hi ha menys, d'aparcament", lamenta Gallard. "Fa 26 anys que hi soc i imagina’t les places que s’han anat menjant", apunta. Ho diu, per exemple, en referència als
mòduls que hi ha ara provisionalment en un dels aparcaments de treballadors per l'ampliació de les Urgències o la creació de l'Heliport. El solar de sorra, una alternativa molt sol·licitada
Més enllà dels carrers que envolten directament l’hospital, un dels espais on es concentra una part important de la demanda és l’aparcament de sorra del carrer de Pelai Briz. Situat molt a prop de la
Torre de l’Aigua, l’Escola Samuntada i el mateix Parc Taulí, aquest solar s’ha convertit en una alternativa habitual per als conductors que necessiten estacionar a la zona. L’espai té una història particular. Entre el 2002 i el 2012 va acollir l’Escola Oficial d’Idiomes, que hi funcionava en barracons. Després de la seva desaparició, el terreny ha anat consolidant-se com una zona d’aparcament molt utilitzada, sobretot per la proximitat amb diversos equipaments i pel fet de ser gratuïta.
Amb el pas dels anys, però, els conductors han anat guanyant terreny de
manera irregular, aprofitant qualsevol racó disponible per deixar-hi el vehicle. La distribució de les places no sempre és clara i, en determinats punts, els cotxes acaben estacionant en espais que no semblen concebuts inicialment per a aquesta funció. Tot plegat, en un terreny que, segons el planejament urbanístic, consta com a espai destinat a places i jardins urbans.
L`aparcament que hi ha al costat de la Torre de l`Aigua
Víctor Castillo
Els dies de pluja, el terra de sorra es transforma en una superfície enfangada, amb bassals i zones de difícil circulació. "Quan plou, això és un
fangar. Hi ha zones on s’acumula l’aigua i has d’anar amb compte tant per entrar-hi com per sortir-ne. Si no vigiles, acabes amb els peus plens de fang", explica Carlos Mena, un usuari habitual del solar.
Les dificultats, però, no es limiten a l’estat del terreny. La manca de places delimitades i d’una distribució ordenada també genera situacions complicades a l’hora de moure els vehicles. "Aquí cadascú aparca una mica com pot. No hi ha places marcades ni un ordre gaire clar i, de vegades, deixen els cotxes de manera que no saps si podràs sortir quan vulguis. Hi ha dies que sembla que, si aparques al fons,
et puguis quedar atrapat", comenta la Dolors, que hi aparca alguna vegada, sobretot si ha d'anar al Taulí. L’Ajuntament de Sabadell assegura que està estudiant possibles alternatives per abordar la qüestió. De moment, però, no ha concretat cap actuació.
L`aparcament que hi ha al costat de la Torre de l`Aigua
Víctor Castillo