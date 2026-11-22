La Zona Hermètica torna a sonar. I ho fa, després de més de tres dècades després, a través de les veus de molts dels qui la van viure. La periodista Carola Solé va presentar dissabte a Maloa La Zona Hermètica, el pòdcast documental de 3Cat que recupera la història del polígon que durant anys va convertir-se en un dels grans epicentres de l’oci nocturn de Catalunya.
El projecte parteix d'una pregunta que Solé es fa des del primer episodi: com va aconseguir Sabadell convertir un polígon industrial en una autèntica ciutat nocturna? La resposta passa per discoteques, bars musicals, música màquina, italodisco, reguetó i milers de joves, però també per una determinada manera d'entendre la festa que va marcar tota una generació. El resultat és una sèrie que no es queda només en la nostàlgia. Solé intenta entendre què hi havia darrere d'aquella explosió de festa i com era ser jove a Sabadell durant els anys noranta i els primers 2000.
En el seu moment de màxima esplendor, la Zona Hermètica va arribar a concentrar prop de 50 locals i a reunir milers de persones cada cap de setmana. El pòdcast recorre aquest creixement i també les diferents bandes sonores de la zona: des del Sabadell Sound dels vuitanta fins a la música màquina, passant per l'explosió del flow 2000, el reguetó i els grans himnes de la nit, fins al tancament i desaparició de la Zona Hermètica. La Zona Hermètica va deixar de funcionar com el gran pol d’oci nocturn que havia estat el 2018, després d'anys de transformacions i polèmica. La sèrie també recupera episodis i personatges que formen part de la memòria nocturna de la ciutat. El cas Bemba, el fenomen de Flying Free, les queixes veïnals, la crisi econòmica o el cas Mercuri apareixen en un relat que va molt més enllà de les discoteques.
Es tracta d'una producció de Catalunya Ràdio per a 3Cat i es pot escoltar a la plataforma audiovisual, així com a Spotify. La sèrie està formada per vuit capítols i dos episodis bonus, un dels quals reconstruïx la creació de Flying Free i l'altre reflexiona sobre el paper de la festa i l'oci nocturn.