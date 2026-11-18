Tennessee Williams té moltes capes de profunditat per descobrir. L’autor d’Un tramvia anomenat desig, Gata sobre una teulada de zinc calenta i El zoo de vidre és una porta d’entrada “a un món fascinant i sòrdid, amb molt dolor i angoixa”, relata el traductor Joan Sellent, que oferirà una xerrada sobre l’escriptor d’aquestes tres grans obres –The big three–amb Jordi Vilaró, doctor en llengua i literatura catalanes, aquest dijous a les 19h a la seu del Vallès d’Enginyers Industrials de Catalunya.
“A totes les obres de Tennessee Williams hi ha un personatge directament identificable amb l’autor i s’hi poden trobar els seus conflictes personals”, explica Sellent, que el reconeix com un dels “puntals” del teatre americà del segle XX, com Arthur Miller i Eugene O’neil. “Les tres obres de què parlarem comparteixen components simbòlics, poètics i també realistes, ja que es considera hereu del teatre de Txékhov i admirador de David Herbert Lawrence”, explica Joan Sellent.
Williams és un autor vigent perquè “tracta conflictes intemporals de la condició humana”. En el seu cas, marcats per tots els conflictes que li va comportar ser homosexual. Tot i la seva “gran energia intel·lectual”, patia depressions i va estar 10 anys sense escriure per la mort per càncer del seu gran amant.
És un acte organitzat per Enginyers Industrials de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament i Cafès Pont, que oferirà cafè d’especialitat gratuït a tothom. Forma part del cicle literari El Rebost dels Clàssics, una trobada al mes per parlar de grans obres de la història de la literatura universal. El 10 de desembre, per exemple, Roser Homar i Encarna Sant-Celoni oferiran “una mirada als orígens del pensament feminista a través de Plutarc, Marie de Gournay i Isaac de Benserade”.