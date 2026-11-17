Al districte de Sant Andreu, a Barcelona, apareix el cadàver de la Marina, una jove de 17 anys. Les següents 24 hores queden condensades en la novel·la Personas Normales (Samarcanda), de Mar Pastor, que va presentar dimarts a la tarda a la Llar del Llibre de Sabadell. S’hi entrellacen dues investigacions, la policial i la que empren una mare desesperada per trobar preguntes davant la perplexitat i el desconsol. Entremig, emergiran el trauma i una crisi familiar plena de secrets.
“És un thriller dur, però sobretot ple d’emocions i sentiments, de culpa i contradiccions, de matisos, ferides, corrupció, hipocresia... Et fa reflexionar sobre com actuaries”, comenta Pastor. El títol de la novel·la, precisament, vol alertar el lector sobre la fragilitat de la vida. Pastor assegura que no hi ha ningú inmune a la desgràcia: “A vegades ens pensem que som persones normals que estem lluny que ens passi qualsevol tragèdia o accident. I no és així. Ser en aquesta vida vol dir que et puguin passar mil i una coses”, alerta l’escriptora, logopeda de professió i resident a Bellaterra.
La investigadora policial de l’assassinat, Clara Estruch, s’amaga darrere “una cuirassa de professionalitat”, però tampoc es deslliura de quedar afectada emocionalment pel cas. “Són personatges complexos, com la vida mateixa, que tenen moltes emocions i sentiments”. Pastor cita una frase de l’escriptor japonès Haruki Murakami que defineix les 24 hores que es viuen a Personas normales: “I quan la tempesta hagi acabat, no recordaràs com n’has sortit, com has aconseguit sobreviure. No tan sols estaràs segura que la tempesta s’hagi acabat de debò. Però una cosa és certa, quan surtis d’aquesta tempesta no seràs la mateixa persona que hi vas entrar”.