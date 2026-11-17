ARA A PORTADA
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Sabadell El torrent de Colobrers, en espera d’obres a causa de les pluges de l'octubre Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell La vaga ferroviària deixa Rodalies amb menys de la meitat dels trens previstos en els serveis mínims Agències
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Sabadell Detingut un home per cremar una desena de contenidors i diversos vehicles a Sabadell de matinada Jan Cañadell Puigmartí
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Detingut un home per cremar una desena de contenidors i diversos vehicles a Sabadell de matinada
Sabadell
Els fets han itngut lloc aquest dimarts, entre les 3:15 h i les 4:30 h, aproximadament, i hi han treballat diversos efectius dels serveis d'emergències