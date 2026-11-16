ARA A PORTADA
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Sabadell "Ha costat gairebé un any": veïns de Sabadell recuperen els diners de factures de llum de fins a 900 euros Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Nou director a les Urgències del Parc Taulí, en plena reorganització del servei Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Ripollet Frederic Bové, un metge per vocació les 24 hores del dia: "El que m'agrada són les persones" Marc Béjar Permanyer
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Cerdanyola del Vallès Proposen el doctor Josep Tarrés com a Creu de Sant Jordi 2027: "Em fa molta il·lusió" Marc Béjar Permanyer
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Sabadell Veïns dels Merinals alerten d’un focus de xinxes en un habitatge i temen que s’estengui al bloc Marta Ordóñez
Nou director a les Urgències del Parc Taulí, en plena reorganització del servei
Sabadell
El doctor Luís Martínez torna al centre sabadellenc després d’haver treballat durant el darrer any al Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic