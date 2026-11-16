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Nou director a les Urgències del Parc Taulí, en plena reorganització del servei

Sabadell

El doctor Luís Martínez torna al centre sabadellenc després d’haver treballat durant el darrer any al Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic

  • El doctor Luís Martínez -
Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 18:24

El Parc Taulí ha nomenat el doctor Luís Martínez Sañudo nou director del Servei d’Urgències, en un moment en què l’hospital prepara una transformació integral d’aquest àmbit, amb una inversió de 14 milions d’euros i un calendari d’obres que s’estendrà fins a finals del 2028. Martínez torna al centre sabadellenc després d’haver treballat durant el darrer any al Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic, on ha desenvolupat la seva activitat professional més recent.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 2010 i amb un màster en Direcció i Gestió Sanitària per la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), Martínez va iniciar la seva trajectòria al Parc Taulí el 2016, en l’àmbit de les urgències traumatològiques. Dos anys després en va assumir la coordinació i, el 2022, va incorporar les funcions de cap de guàrdia.

Al llarg de la seva carrera ha compaginat l’activitat assistencial amb la docència, la recerca i la cooperació internacional. Ha participat en missions sanitàries als camps de refugiats de Quios (Grècia) i Tindouf (Algèria), és professor associat del grau de Medicina de la UAB i ha publicat diversos treballs científics. 

En el marc de les obres per ampliar les Urgències, uns barracons provisionals instal·lats a l’exterior de l’hospital acullen temporalment l’Hospital de Dia i les consultes externes de Malalties Infeccioses. Aquest trasllat permet alliberar els espais que aquests serveis ocupaven fins ara dins del centre i destinar-los a l’atenció dels pacients amb urgències de menor gravetat. D’aquesta manera, l’hospital guanya espai per reorganitzar els circuits assistencials d’Urgències sense que aquests pacients hagin de sortir de l’edifici.

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